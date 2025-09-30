為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市政風處新聞稿稱「柯前領導」 柯文哲批被中共接管了嗎？

    2025/09/30 19:18 記者張文川／台北報導
    台北地院審理京華城案，傳喚前台北市長柯文哲出庭。（記者陳逸寬攝）

    台北地院審理京華城案，傳喚前台北市長柯文哲出庭。（記者陳逸寬攝）

    台北地院審理京華城容積等弊案，今天下午傳喚共同被告、台北市議員應曉薇作證，前台北市長柯文哲於詰問結束後表示，北市府政風處交給北檢他任市長時的私人行程，他質疑被政治偵防，政風處半夜發新聞稿回應，還以中國用語「柯前領導」稱呼他，連伺服器都寫成「檔案服務器」，柯揶揄北市政風處「難道被中共接管了嗎？」

    柯文哲說，京華城案他8年市長任內，和應曉薇除了3次便當會及幾場公開活動外，沒有其他任何聯絡，他沒有應曉薇的電話、LINE，檢察官指控他和應曉薇共同謀議圖利京華城、有犯意聯絡的證據到底在哪裡？柯認為起訴書毫無邏輯。

    柯文哲說，上週四（25日）檢方拿出他市長任內的行事曆，裡面包括許多他的私人行程，時間從2013年就開始，但他是2014年底才上任台北市長，「難道台北市政風處前1年就預言我會當市長？才先行紀錄我的私人行程？」

    柯說，他當天就當庭就質疑檢方對他進行政治偵防，檢察官就推給北市府政風處，然後政風處就在同日半夜發澄清新聞稿，內文錯誤百出，令人驚訝，還以中國用語「柯前領導」稱呼他，連伺服器也寫成「檔案服務器」，「難道北市府政風處被中共接管了嗎？」他很同情蒞庭檢察官都是在收拾偵查檢察官林俊言的爛攤子。

    柯文哲說，台北市議會很多議員對市政有意見，講話都嗲聲嗲氣應曉薇「根本排不上榜」，議員的陳情若通過了，公務員就在可接受的合法範圍內去做，他相信公務人員不會因為應曉薇的壓力而去做違法的事。

    威京集團主席沈慶京認為，檢察官像明朝錦衣衛對他抄家，他不願昧著良心去咬柯，就被搜索十幾次，收押他造成健康生命的威脅、扣押他的土地，今年5月又搜索他的公司非常規交易來報復他，他在看守所雖然很焦急，但他不會因焦急就亂講話，現在林俊言升官了，希望接手的檢察官不要聽林俊言的話。

