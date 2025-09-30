超思雞蛋案開審 3被告全否認詐欺 檢籲持續限制出境、加強科技監控

超思公司負責人秦語喬針對資金流向說明，承認確有多筆匯款往來，例如9月2日、12日及16日陸續匯入亮采公司款項，但均因資金調度需要，並無不法挪用或詐領情形。（記者陳逸寬攝）

轟動政壇一時的「超思」進口雞蛋案，超思公司負責人秦語喬及其女吳諭非，被控涉嫌高報進口蛋價格，詐欺中央畜產會逾6千萬元，檢方另依行使業務登載不實文書、洗錢防制法等罪起訴，涉案的畜產會時任專員吳俊達同樣遭訴。台北地方法院開庭進行準備程序，3人均否認犯行，強調交易履約、文件錯誤已補正，並無詐欺犯意；檢方則認為涉及公款詐領，請求法院繼續對被告限制出境、出海，並加強科技監控。

吳諭非辯護律師表示，本案所有雞蛋均依需求如數交付，請款價格亦依契約約定。報關文件雖曾誤植導致金額落差，但已依基隆關務署要求補正並追繳稅額，並無不法。

吳俊達則主張，所有核銷皆依事實單據辦理，且僅負責確認國際港口現況，並未兼任進出口商角色，不符檢方所指「共謀詐欺」情節。其辯護律師補充，檢方僅以2022年4月20日單據認定其協助超思詐領17萬元倉儲及手續費，與實際經辦上億元進口額度相比，判斷過於偏頗。

秦語喬則針對資金流向說明，承認確有多筆匯款往來，例如9月2日、12日及16日陸續匯入亮采公司款項，但均因資金調度需要，並無不法挪用或詐領情形。

檢方並請求法院繼續維持限制出境、出海並加強科技監控。對此，吳諭非則回應，自己雖持有外國國籍，但在遭檢方懷疑後仍主動返台，且已配合調查近一年，檢方亦已釐清重大罪嫌部分，顯見她並無規避偵訊、審判的意圖。

此案起於2023年國內爆發雞蛋供應不足，農業部專案委託超思、亮采公司進口巴西蛋、日本蛋，卻因流程與管理出現爭議。監察院後來糾正農業部並移送檢方偵辦。北檢調查認定，超思涉高報價格詐欺畜產會，亮采在初期進口亦涉虛報，去年9月發動搜索、約談，最終依加重詐欺、偽造文書等罪，分別諭令秦語喬200萬元交保，並限制出境出海，吳諭非及相關人分別以30萬至100萬元交保候傳。

法官庭末諭知，考量被告全面否認，本案仍須進一步調查與審理，後續將進行程序安排。

