南投消防局獲贈XR虛擬滅火訓練設備 猶如玩電玩

南投縣消防局獲贈XR虛擬滅火訓練設備，將可提升滅火訓練效益。（南投縣消防局提供）

延展實境（XR）技術運用越來越廣泛，南投縣消防局今（30日）獲贈4套、每套價值25萬元的XR虛擬滅火訓練設備，此訓練設備模擬多元火災情境，讓受訓者在安全無風險的環境中，實際操作滅火器材，進行互動式滅火訓練，大幅提升訓練效益，未來也將於校園、社區及企業的消防訓練課程中善用此設備，讓更多人學會正確滅火方式。

南投縣中寮鄉金龍山法華寺與高育蓁女士，捐贈南投縣消防局4套XR虛擬滅火訓練設備，總價值100萬元，今天下午舉行捐贈儀式，由局長陳興傑代表受贈，並頒發感謝狀及紀念品。

消防局表示，此套滅火訓練設備，模擬多元火災情境，具備即時紀錄與專業回饋系統，可針對使用者操作過程進行分析，提供具體改進建議，且可不斷反覆訓練，強化學習成效與應變能力，相較於實際滅火訓練，除能減少滅火器等耗材使用，更能有效避免滅火劑等化學物質殘留對環境的污染。

消防人員形容，使用這套XR虛擬實境滅火訓練設備，就像在玩電玩遊戲，藉由不斷反覆操作訓練，可掌握正確滅火技巧，讓訓練不再枯燥乏味，且不用擔心危險性，未來運用於校園、社區及企業的消防訓練課程或消防宣導活動中，相信會大受歡迎。

南投縣消防局獲贈XR虛擬滅火訓練設備，婦女防火宣導隊人員戴起延展實境專用眼鏡體驗。（南投縣消防局提供）

金龍山法華寺與高育蓁女士，損贈南投縣消防局4套XR虛擬滅火訓練設備，30日舉行捐贈儀式。（南投縣消防局提供）

