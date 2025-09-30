網紅「歷史哥」批「翁達瑞」為流浪教師、側翼…高院改判應賠30萬元

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）。（資料照）

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）不滿網紅「歷史哥」李易修在影音節目、臉書批評他是「流浪北美的教授」、「流浪教師」，並質疑陳屬「側翼」等話，已損害其名譽，求償151萬元並刊登其勝訴啟事，台北地院判陳敗訴；全案上訴，高等法院審理認為李男說詞不實，已貶損陳的社會評價，今改判應賠償30萬元，並於自由時報頭版刊登陳的勝訴啟事。可上訴。

陳時奮提告主張，網紅李易修於2023年8月28日影音節目、臉書中，公開稱「一個美國教授，用筆名行走天下，然後還可以得到綠媒，某一些大媒體的，他們資深當家主播的專訪，當國師級的在照應，這可以看嗎？」李同時指「翁達瑞才是製造業」、「沒有終身教職」、「流浪北美的教授」、「流浪教師」、「側翼」等話。

陳認為，他現任美國西華盛頓大學講座教授，為終身職的正教授，李易修所為已侵害其名譽，求償151萬元，並在報紙頭版刊登陳的勝訴啟示。

李易修答稱，「流浪教師」、「沒有終身教職」等話屬「中性用語」，且涉及公共議題的討論，沒有賠償責任。

台北地院認爲，李易修、陳時奮起爭執的原因，源於職棒選手張祐銘、劉基鴻、林哲瑄陸續在新竹棒球場比賽時，因奮力防守而受傷，後來，陳時奮在臉書指控涉貪被停職的新竹市長高虹安把棒球場當成政爭工具，質疑高假借美國職棒大聯盟（MLB）名號，追殺前新竹市長林智堅，介入台灣政爭，並發起連署揪球迷向MLB表達抗議，李易修才發表言論回應，並未踰越合理範圍，沒有侵害陳的名譽，判陳敗訴。

高等法院審理後認為，陳取得美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校博士學位，先後在美、加大學任教，2016年曾任教加拿大毅偉商學院，2014年升等成為正教授，於2019年成為榮譽退休教授，並到西華盛頓大學擔任講座，為終身職正教授，李男指陳是「流浪教師」等話，已侵害陳的名譽，改判應賠償30萬元，並在報紙頭版刊登勝訴啟事。

