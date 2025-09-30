為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚險畫面曝！通緝男桃園街頭狂飆自撞翻車 他急喊警察「趕快救我老婆」

    2025/09/30 18:10 記者鄭淑婷／桃園報導
    李男30日開車載妻子經桃園區經國路遇警攔查，竟高速逃逸，沿途逆向、闖紅燈，最後因轉彎幅度過大自撞翻車。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男30日開車載妻子經桃園區經國路遇警攔查，竟高速逃逸，沿途逆向、闖紅燈，最後因轉彎幅度過大自撞翻車。（記者鄭淑婷翻攝）

    27歲李姓男子因涉及詐欺、交通過失傷害，及不能安全駕駛案件被發布通緝，今（30）日開車搭載妻子出沒桃園區經國路，遇警攔查他高速逃逸，沿途還逆向、闖紅燈，最後因轉彎幅度過大自撞翻車，李男被警方拉下車時，焦急呼喊，「趕快救我老婆！」所幸兩人都無大礙，員警則因擊破車窗遭玻璃割傷，警方訊後將李男解送歸案。

    桃園警分局青溪派出所警員陳佑義、徐鈞頎，今日下午1點53分巡經桃園區經國路，發現通緝中的李男駕車載妻子路過，遂示意他停車，李男見員警攔查，馬上高速逃逸，沿途逆向、闖紅燈等違規行為嚴重影響民眾安全，員警立即尾隨攔查，並通報攔截圍捕。

    李男駕車逃逸約3分鐘後，在桃園區經國路251巷左轉經國路時，因轉彎幅度過大擦撞人行道邊緣，整輛車90度翻覆路中，員警立即將李男拉下車逮捕，並擊破車輛擋風玻璃救出李妻，救護人員檢視2人均受輕微擦挫傷，員警擊車窗時也遭玻璃割傷，經救護人員處理包紮後均無大礙，全案依法解送歸案。

