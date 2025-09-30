批前顧問洪文宗裝腔作勢 陳歐珀認了已「撕破臉」

民進黨前立委陳歐珀涉犯貪被起訴，法院今開庭審理。（資料照）

民進黨前立委陳歐珀涉以特別顧問洪文宗等人帳戶，收受聯興國際物流公司負責人洪英正賄賂413萬餘元。台北地院今天開庭，陳歐珀表示，洪英正從2016年起以每月5萬元聘用洪文宗，是他們倆人私下談好的勞務關係，並未介入，且洪文宗時常利用委員辦公室顧問身分裝腔作勢，已於2020年撕破臉。

法官詢問，洪文宗是否為辦公室顧問?陳歐珀回應，洪文宗是學長，2013年到其立委辦公室擔任無給職諮詢顧問，中間有一段時間洪文宗到中國，由於洪並非公費或私聘助理，他也沒有支付薪水及諮詢費，不會特別要求洪上班打卡或做任何事。



至於洪英正以每月5萬元聘用洪文宗，是他們倆人私下談好的勞務關係，陳歐珀指出，洪文宗和洪英正平常往來密切，2016年間，洪英正有提起要聘用洪文宗，當時他並沒有幫忙索討薪資，且洪文宗也沒有把5萬元交付給他，後來洪英正用哪一間公司支付薪水，他也都不知情。

陳歐珀表示，2020年間，他發現洪文宗時常擅作主張不尊重他，還會做踰越授權的事，比如未經同意至台中考察，或以委員辦公室顧問身分裝腔作勢，因此與洪文宗撕破臉，他甚至懷疑，洪英正每月支付5萬元的薪水，是洪文宗利自己穿針引線索取而來。

另外，2016年間，洪英正傳訊給洪文宗，要阻止台灣港務公司成立「高雄洲際碼頭公司」一事，陳歐珀表示，他印象中沒有收到任何消息，且這項議題當時討論已久，委員們都反對，而他提出且無論任何人傳達任何意見給他，最終都會自行判斷後，行使委員職權。

