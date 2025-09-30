為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東香蕉防風支柱成竊賊目標 警啟用無人機監控

    2025/09/30 17:04 記者葉永騫／屏東報導
    警方加強對農田的夜間巡邏。（里港警分局提供）

    警方加強對農田的夜間巡邏。（里港警分局提供）

    屏東縣政府宣布加碼補助香蕉防風支柱，引發竊嫌動腦筋行竊，里港警分局首度使用無人機在空中監測，防範竊賊入侵，也讓無人機的功能再進化，也開始加入治安的行列，讓警方也能在制高點觀測，對於農民防竊及相關的偵防工作更有效率。

    里港警分局表示，屏東縣香蕉產量占全台之冠，里港分局所轄里港、鹽埔、高樹、九如鄉香蕉種植面積廣，為因應氣候變遷強化香蕉園韌性，防風支柱需求大增，其中錏管及鋁鋅管的支撐力比竹管防護效果好，且有中央補助1/2，另屏東縣政府加碼補助1/3，香蕉防風支柱每支約240~300元，價格相當不錯，容易成為宵小宵小覬覦的目標，因此里港警將轄內10處重點蕉園區域納入巡邏範圍，結合民力共同加強防竊巡邏，另由於栽植面積廣大，巡守不易，里港警分局更首次運用無人機，由制高點巡視蕉園內部，以點、線、面的全方位防護，增加執行深度、廣度及成效，守護農民心血。

    里港警分局長邱逸樵表示，相當感謝里港警友辦事處總幹事謝一升提供無人機協助治安維護，由於謝一升是專業無人機飛行教練，也將協助警分局培育無人機飛手，投入護農、國土保育、治安交通監控等各項勤務；另外也呼籲農民提升防護意識，加裝監視器或感應照明設備，如發現可疑人車立即撥打110報案。

    警方利用無人機協助監控。（里港警分局提供）

    警方利用無人機協助監控。（里港警分局提供）

    無人機在空中監控能讓竊嫌無所遁形。（里港警分局提供）

    無人機在空中監控能讓竊嫌無所遁形。（里港警分局提供）

