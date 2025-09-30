為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    電豹女啦啦隊助陣 反毒識詐公益街舞賽10/11登場

    2025/09/30 17:08 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局邀請電豹女啦啦隊（Leopard Girls）進行反詐宣導。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事警察局持續推動「識詐」與「識毒」觀念，並積極融入各項宣導活動，將於10月11日假華山1914文化創意產業園區（西一館及前方柏油路），與國際扶輪社第3522地區共同舉辦「反毒識詐公益街舞大賽」活動，更安排與「浪LIVE電豹女」啦啦隊的互動橋段，打造全民防詐、反毒的堅實力量。

    賽事舉辦前，今天在刑事局偵防大樓1樓舉行記者會，由副局長林故廷親自頒贈感謝獎座予「國際扶輪社3522地區林政邦總監」、「浪凡基金會與電豹女啦啦隊」，以示感謝其熱心公益推廣犯罪預防宣導精神，活動更邀請台北市政府、教育局及全國高級中學家長大聯盟等單位共襄盛舉，展現公私協力、齊心反毒反詐之決心與行動力。

    記者會今天也特別邀請電豹女啦啦隊（Leopard Girls），即T1聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出，本次表演結合花式熱舞與酷炫街舞，透過強烈視覺衝擊與動感節奏，傳遞無論面對何種挑戰皆能感動自己、影響他人。

    刑事局辦「2025反毒識詐公益街舞大賽」。（記者姚岳宏翻攝）

