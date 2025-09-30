為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網傳堰塞湖救災假訊息 中央災變中心：散播不實訊息致人於死最高處無期徒刑

    2025/09/30 17:06 記者陸運鋒／新北報導
    中央災害應變中心提醒，散播有關災害謠言或不實訊息，若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心提醒，散播有關災害謠言或不實訊息，若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，已釀18死、6失聯，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮縣消防局派員前往查看，並經搜救人員查證後為誤報。中央災害應變中心提醒，若散播有關災害謠言或不實訊息，若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

    中央災害應變中心指出，依據「災害防救法」第53條規定：明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處30萬元以上50萬元以下罰金，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

    消防署建議，民眾在分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網「即時新聞澄清專區」或消防防災e點通「闢謠專區」，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，並維護災害防救秩序及社會安全，相關最新颱風動態及災情狀況，請上內政部消防署臉書粉絲專頁。

