聽信「AI投資」交出帳戶和冷錢包 彰化男幫詐團洗錢判刑

一聽到AI投資股票，會計人就交出自己的帳戶，並辦理泰達幣冷錢包。（資料照）

彰化縣在私人公司擔任會計的李男，透過臉書認識「建軍」，對方稱自己是「香港匯豐銀行貸款部」部長，專門用AI投資泰達幣和股票，不用任何擔保品，賺錢很容易、很快，李男一聽到「AI投資」甚為心動，對方要他提供個人帳戶，並到網路開設泰達幣的「冷錢包」。結果這是詐團的詐騙技倆，利用李男的帳戶和冷錢包洗錢，共有5人受害，損失達近百萬。該案經彰化地院審理，李男因觸犯幫助洗錢罪，被判4月徒刑，併科罰金2萬元。

李男供稱在臉書上認識「建軍」，「建軍」自稱是香港匯豐銀行的貸款部長，對方宣稱，他們專門利用「虛擬貨幣」和「AI」操作股票，臺灣也有認識的人可以幫忙操作，問李男有沒有興趣加入。李男一聽到「AI」，立即心動，隨即提供帳戶給對方，又在網路辦一個「Maicoin」為名的的泰達幣冷錢包。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，李男把自己3個銀行帳戶交給對方，但又覺得對方是詐騙集團，隔天立即向3家所屬銀行掛失，短短2個小時，就有3名被害人匯入近20萬現金。

雲林的李女遇到詐團，對方聲稱可以「代為操作」，於是匯了79萬4000元至一人頭帳戶，該款項隨即轉至李男所辦的「Maicoin」泰達幣冷錢包，再被轉出。

李男強調自己絕不是詐騙集團，也不知他們會拿自己的帳戶去用，為證明自己所言不虛，他在法庭秀出跟對方的對話截圖，李還反問對方「你們是不是詐騙集團？」但他向法官坦承，因對方講「AI操作股票」自己才心動。

承審的法官表示，被告對「建軍」取得其金融帳戶及虛擬貨幣帳戶後，是否有從事不法用途之虞有所擔憂，主觀上已預見到此舉可能使自己帳戶使用權落入詐騙犯罪者之手，被告既已對提供帳戶給他人可能涉及法律問題，有一定之不法意識存在，被告然不是在完全信任之下而交付帳戶資料，顯係經過一番利益衡量後為之，可見被告主觀上已預見該帳戶甚有可能成為詐騙犯罪者之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，自能彰顯其具有「縱成為行騙工具、金流斷點亦與本意無違」之心態，被告自具有預見幫助犯詐欺罪、幫助犯洗錢罪之犯意，因此判處4月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法