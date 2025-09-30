出院突「斷片」忘住哪！台中熟女搭小黃語無倫次 運將急載警所助返家

小黃運將機警將女子直接載往警所求助。（民眾提供）

台中市一名年約50歲女子前天剛從醫院出院，卻因藥效影響與身體虛弱，搭小黃時一時陷入「斷片」失憶，連自家地址都說不清，幸好運將機警直接開到警所求助，員警火速介入不僅細心安撫她的情緒，更聯手查證身分與住處，最後載她返家，虛驚一場。

據了解，事發當天傍晚6時許，一名計程車司機載到該名女子，發現她神情恍惚、語無倫次，雙手顫抖不止，還不斷變更地址，他擔心途中發生狀況，嚇得不敢繼續載送，直奔第一分局公益所求助。

員警接手後，只見眼前女子身形瘦弱、衣著單薄，手上還纏著剛拔點滴的紗布，顯然剛從醫院出院，加上未攜帶手機、錢包，只斷斷續續提及住院治療過程，腦中卻一片混亂，警方先安排她休息，並耐心詢問細節，再透過比對資料逐步確認身分。

經謝孜侑、馮婕妮與曾筱婷3位女警協力查證，終於確認女子正確住址在南區忠明南路，警方隨即駕車護送她返家，還提醒社區管理員多加留意她的狀況，女子逐漸清醒後，頻頻向警方道謝，直呼「沒有你們真不知道怎麼辦」。

第一分局呼籲，民眾出院後若仍處於藥效未退、體力衰弱或短暫記憶混亂狀態，應由家屬陪同或請醫院社工協助，避免獨自返家發生意外，警方與社福單位將持續合作，協助需要幫助的市民，守護社會安全與民眾健康。

