手插女友喉嚨嗆「帶妳去死」 國訓中心教練黃明嵩2審重判1年半

國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩。

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩，開車載劉姓女友上班時起爭執，竟在國道嗆聲「我帶妳去死」等話，還以手指插進她喉嚨，害她咳血一度昏厥，一審以傷害罪判黃明嵩4月，高等法院查出黃男先後遭5名關係親密女子聲請家暴令，認定有反覆實施同一犯罪之虞，當庭裁定羈押，高院今加重改判1年6月徒刑。

判決指出，黃男（39歲）2022年6月23日下午1時許，開車載劉女去公司上班，行經國道1號林口交流道時，雙方因黃男與1名女子感情糾紛發生口角，黃男向劉女恫稱：「妳不是想死嗎？」、「我帶妳去死。」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死。」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把她（指另名女友）殺掉。」

黃男話畢，往北疾速行駛，竟開下交流道，要到新北市新莊區尋找李女，並要求劉女用手機打給她，但李女接電話表示不願多談，黃男伸手要拿劉女手機，劉女擔心她使用手機錄音被黃男發現，緊急將手機丟出車窗外，並試圖開啟車門逃離。

不過，車門因上鎖打不開，劉女將腳伸出車窗外，準備跳車並大聲尖叫求救，黃男見狀將劉女的腳拉回車內，並以手指插入她喉嚨，導致劉女喉嚨受傷、小腿瘀傷，害劉女一直咳血。黃男接著帶劉女到租屋處，不准她離開。當晚，劉女家人發現她失蹤報案，黃男獲悉，才讓劉女離去。

新北地院審理時，黃男辯稱未剝奪劉女行動自由，因劉女在車上亂叫，他就下意識擋住她嘴巴，目的是叫她不要這樣叫，沒有想要傷害她。一審判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元。檢方上訴主張，應改依殺人未遂罪判刑。

高院受命法官林孟皇發現，黃男在此案之前，曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又遭其他案外人聲請保護令，卻仍有的5度違反保護令被法院判刑，有事實足認黃男有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞，具有家廷暴力防制法第30之1、刑訴法第101條之1等羈押事由，當庭將黃裁定羈押。

高院審理後認定，黃男的犯罪動機、目的與手段均屬惡劣，不宜輕縱，且黃男犯後在警詢、偵訊及一審審理時均未能全盤坦承犯行，也未與告訴人劉女和解或賠償其損害，加上黃男侵入前女友楊女住宅、及對前妻葉女親友違反跟蹤騷擾防制法等犯行，多次經法院核發保護令及判處罪刑確定，不僅彰顯他在親密關係中控制慾強、情緒極端、缺乏同理心，而且有暴力傾向，法院數次對他所核發的接受認知輔導教育均未能產生作用，一審漏未審酌黃男部分犯行，有所不當，檢方上訴指一審量刑不當，為有理由。

高院綜合審酌，黃男的主觀惡性與客觀行為的可非難性均屬重大，不僅造成劉女受傷，且她有街頭藝人身分，黃男以手指插入她的喉嚨，勢必影響其歌唱事業，加上黃男行為兇殘，亦使她內心極大恐懼，因而罹患身心疾病，顯見黃男所生危害重大。

另外，考量黃男有多次對女生不法侵害，法院核發保護令、判刑的犯罪紀錄，素行不佳，同時審酌黃男所犯其他犯行，顯見他控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行，未和被害人和解，被害人請求從重量刑等因素，今加重改判為1年6月，可上訴。

