前桃市民進黨議員郭麗華幫郭台銘「買」連署堅不認罪 遭重判3年10月、併科罰金300萬

前民進黨籍桃園市議員郭麗華（圖右）2023年10月為有意參選總統的郭台銘買連署書，桃園地院審結將她判處3年10月徒刑，併科罰金300萬元。（資料照）

前民進黨籍桃園市議員郭麗華被控協助郭台銘進行總統選舉公民連署，2023年10月間指示劉姓女助理對外以每份300元收購連署書，劉女於當月分6次到郭麗華議員服務處拿取325份空白連署書及對價的8萬4000元，以每份300元找民眾連署，劉女後透過陳姓女樁腳以每份300元取得連署書。案經檢方起訴，桃園地院審酌同被告均認罪，郭始終不認犯行，今（30）日審結將她重判3年10月徒刑，併科罰金300萬元。

檢方起訴指出，60歲的前桃園市議員郭麗華，2023年10月間為了幫當時積極連署總統副總統選舉的郭台銘、賴佩霞取得連署書，指示前服務處劉姓女助理，以每份300元對外收購連署書，劉女10月間6次到其服務處向郭領取325份空白連署書，並收受連署書賄賂對價共計8萬4000元，郭並給予1萬2千元為報酬；劉女後來透過陳姓女樁腳等6人，從10月12日起，向民眾索取身分證影本並簽立連署書。

檢調當時接獲檢舉搜索約談，郭麗華否認犯行，指劉女是其助理，有聯絡過郭台銘連署事情，是當初郭姓宗親會說要求挺郭，但她是民進黨員不便出面，才代宗親會聯絡劉女協助連署事宜，她只是代為聯絡轉交連署書，沒有委託劉女幫忙連署，不清楚劉女指證連署300元資金從何而來等；劉女與陳女等6人及部分連署民眾應訊時坦承犯行，檢方當時並以有串證之虞將劉女聲請羈押獲准。

桃院審理認為，劉女自白坦承犯行，且劉女與郭麗華間並無嫌隙，更無為求脫免刑責而構陷他人之動機，另根據郭與劉之間Line對話內容，確實有談及連署書200多份、連署書據點工作人員數等細節，另有多次語音通話紀錄，顯見郭與劉女聯繫密切。此案以郭麗華為主謀卻推諉卸責於劉女，不見悔悟，堪稱犯後態度惡劣，曾身為民意代表當知選舉公正的重要性，卻仍為此犯行、戕害民主，審結將郭女從重量刑判處3年10月徒刑，併科罰金300萬元。

