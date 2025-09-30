屏縣表揚調解績優人員 萬丹成立率超過9成

受理案件數最多的屏東市調解委員會。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府今天表揚105位鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員，縣長周春米表示，調解委員在第一線調解，能夠站對方的立場協調，親切、有專業能力，因此調解的成果往往比法院好，其中調解成立率高達9成以上是萬丹鄉，最多案件的則是屏東市，對於大家的辛勞表達感謝。

周春米表示，由地方產生的調解委員，具備同理心、專業與耐心，在第一線理解兩邊當事人的立場，能夠在調解階段得到好的結果，讓當事人無須為日常紛爭或車禍案件走上法院，免於訴訟所帶來繁瑣、耗時的過程，同時也減輕民眾的精神壓力與金錢負擔，屏東縣去年調解案件共計受理6798件，調解成立件數高達4841件，調解成功率達71%，成效相當不錯，其中調解成立率最高的為萬丹鄉調解委員會，成立率為92%，調解委員會主席黃偉評年資高達28年，而屏東市調解委員會則是受理案件達到1897件，件數最多，調解委員陳淑櫻身兼執業律師，獨任調解，運用法律專長協助雙方和諧化解紛爭，深受肯定。

黃偉評指出，調解的案件中大約6成都是車禍案件，為了讓調解能夠順利達成，他在調解前都會先和委員們開會，了解每個案件內容，全力促成雙方理解，因此能夠得良好的達成率，但也呼籲政府應該提高強制險的賠償金及醫療金額，因為相關的法令已20多年沒有修正，希望提高賠償金額。

縣長周春米表揚萬丹鄉調解委員會主席黃偉評。（記者葉永騫攝）

屏東市獨任調解委員陳淑櫻。（記者葉永騫攝）

