警攻堅畫面曝光！越女遭拘禁賣淫 同鄉代發求救信平安獲救

宜蘭礁溪鄉溫泉旅館傳出越南女子被拘禁賣淫，警方動員大批警力攻堅搜索。（警方提供）

宜蘭縣陳姓越南裔女子為首的一條龍人口販運應召集團，涉嫌非法仲介越南女子來台性交易，有越南女子被拘禁在礁溪鄉溫泉旅館賣淫，同鄉代為發出求救信，警方攻堅搜索救出受害人，偵辦過程還查出礁溪鄉民代表張景程充當此案應召站「門神」案外案。

一名越南害女子落網後，在收容待遣期間，不忍同鄉姊妹仍被拘禁賣淫，寫信向檢調求救，宜蘭檢警專案小組追查發現有一條龍人口販運應召集團幕後操控，查獲12名集團成員涉案，後續又查出張景程受邀擔任應召站「門神」，業者想利用他的地方人脈打點，應付警方臨檢。

請繼續往下閱讀...

據了解，應召業者允諾給予「公關股」請託張景程協助應召站營運，並按月分紅，有給付8萬元報酬，張僅認收下不到7萬元對價，檢方不排除有其他人涉案包庇，9月18日向法官聲押獲准。

宜蘭縣警局今天（30日）發布新聞稿指出，今年6月5日，檢察官率領專案小組到礁溪鄉2家旅館攻堅搜索，救出求救信中遭拘禁的受害人，加上從事性交易的其他10名越南女子，合計11人，另外，旅館負責人及工作人員一併拘提送辦。

11名越南女子多半是逾期居留或逃逸失聯移工，由不肖業者非法仲介來台，其中不乏遭到誘騙被迫從事性交易，涉案的人口販運應召集團員，由檢察官偵查起訴，人口販運受害人已給予安置保護，逾期居留或逃逸失聯移工，則移請移民署宜蘭專勤隊收容處置。

警方出動大派警力執行攻堅行動。（警方提供）

警方撬開旅館門房搜索。（警方提供）

警方從旅館內帶回越南女子。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法