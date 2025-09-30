母無力照顧罹病兒竟心生殺意 法官判關2年8月

基隆地院今日審結，認定吳母觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑2年8月。（記者吳昇儒攝）

新北市一名吳姓母親因長期照顧罹有妄想型思覺失調症，且未按時服藥的兒子，導致自己身心俱疲。竟於去年7月24日上午，餵食孩子安眠藥後，使其昏睡，下午在房內燒炭，想要奪走孩子性命。所幸晚間吳姓少年被嗆醒，報警處理，保住一命。基隆地院今日審結，認定吳母觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑2年8月。

檢警調查，吳姓少年罹病卻缺乏病識感，未按時吃藥，導致精神狀況不穩定，經常不符母親管教，導致吳母心生殺意。案發當天上午9時33分，前往速食店購買玉米濃湯等餐點，回到住處後，將安眠藥物搗碎摻入濃湯中，給孩子當作午餐食用。

吳姓少年食用之後，陷入昏睡，吳母見狀於下午4時許到雜貨商行購買木炭，將孩子的臥房門窗緊閉，並在門窗縫隙塞入塑膠袋，製造出密室，接著把木炭放置鐵鍋中點火燃燒，意圖用一氧化碳中毒方式結束孩子的生命。所幸，吳姓少年被屋內的濃煙嗆醒，趕緊報警，經治療後保住一命。警方則依家暴之殺人未遂罪，將吳母移送法辦，經檢察官偵訊後，提起公訴。

法院審理時，吳母均坦承犯行，表示因長期管教及照護孩子無力，身心俱疲，加上生活壓力打擊，才會萌生結束孩子生命的念頭。

法官認為，吳母身為罹患思覺失調症的主要照顧者，且其子未配合醫囑服藥及回診，治療效果不彰，導致無法順利管教，長期下來徘徊在生存線上掙扎，無奈犯案，所幸未造成死亡結果。考量被告坦承犯行，其本身也因長期壓力致罹病持續就診中，仍肩負照顧孩子的責任，故判處吳母有期徒刑2年8月，全案仍可上訴。

