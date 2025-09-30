高虹安涉貪開庭 前助理王郁文、陳奐宇大吐苦水「被害慘了」

高院今召開高虹安涉貪案的言詞辯論庭，前助理王郁文（左）說明被捲入此案造成不小困擾，請求高院改判她無罪。（記者楊國文攝）

遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌詐領助理費46萬多元，台北地院認定高不法所得為11萬6514元，依利用職務詐取財物罪判刑7年4月，高等法院今召開言詞辯論庭，不僅前行政主任「小免」黃惠玟當庭指責高虹安「欠我們4位助理一個真心的道歉」，當庭指責「前老闆」，另兩位前助理王郁文、陳奐宇亦大吐苦水，當庭說明被害慘了，王連到存銀行辦事都被指指點點，還差點無法辦理轉帳等事宜，陳則向同名同姓的人當庭「道歉」。

高院今首度進入審理庭，傳訊證人林家興後，立即召開言詞辯論庭，除高虹安外，另傳喚4位助理，包括高辦前行政主任「小免」黃惠玟、前公關主任有「公衛文」稱號的王郁文、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷，除陳昱愷無罪外，另3名助理均獲緩刑。

黃惠玟稱，一開始即向高虹安報帳，高會知道報帳內容，此案帶給她的壓力很大，甚至有人威脅她稱「小心，出去後會怎樣…」，她認為，高虹安在媒體上將責任到我和陳奐宇身上，「高欠我一個道歉，也欠我們4人（助理）一個真心的道歉」。

王郁文指稱，她當初即說好實拿薪水4萬6千元，至於報帳等事宜並不知情，也無低薪高報情形。她考量到辦公室用品需要，同意捐出部份加班費購買辦公室需要的物品，絕對是清白，應判無罪，她舉此次花蓮災情為例，總統賴清德、副總統蕭美琴捐出一個月薪資所得，都是自願的情形，如出一轍。

王郁文並說明此案帶給她生活上很大困擾；她表示，到銀行時竟被問她和此案有無牽連，似乎害怕我轉帳是否會有問題，期盼司法還給她們助理公平的審判，一審忽略對她有利的事證，讓她背負罪名，試想「一審認定她詐騙466元，這合理嗎？」因此她堅持提起上訴，請求高院判她無罪。

陳奐宇也指出，確實有加班，且超過加班上限很多，「雖然捐加班費有些不情願，但並非被迫」，請求判他無罪。陳說，因涉此案，他的遭遇和王郁文有一樣的困擾，有一位和他同名同姓男子的太太被問到丈夫是否涉及助理費案，差點不能開存款戶，陳當庭公開向這對夫婦表示道歉，造成他們的困擾。

