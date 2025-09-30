無良詐團鎖定失智婦人 3年騙走1.6億

詐騙集團製作，用來行騙的生基位文件。（記者王冠仁翻攝）

詐騙犯罪層出不窮，警方近年來強力宣導防詐、打擊詐騙集團，但近來仍有詐騙集團橫行，甚至還鎖定一名失智婦人行騙長達3年多，讓婦人損失1億6千萬餘元。

北市刑大指出，台北市一名患有失智症的婦人，自2022年起遭詐騙集團盯上，以投資「生基位」等殯葬產品為誘因，陸續以繳交稅金、手續費等名義，要求婦人將名下帳戶現金提領後進行面交。

請繼續往下閱讀...

詐騙騙光婦人現金後，詐騙集團更誘騙婦人向高利貸借款、處分或出售名下不動產後再將現金交付，3年間共計面交、匯款合計300餘次、抵押不動產借款8千餘萬元，總計遭詐騙金額1億6千萬餘元，直到今年8月家屬察覺有異才發現被騙。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智者因認知功能改變，在判斷與財務處理上需要更多支持。失智者及家人應提升防詐識能，例如了解常見手法、養成查證習慣，在面對重要財務決策時，建議避免獨自判斷及決定，可告知家人或信任者並共同討論，建立自己的「決策支持團隊」。

此外，也可運用多元措施協助財務管理，像是盤點並簡化財產事務以減少認知負擔；至地政機關辦理「地籍異動即時通」，可掌握不動產是否有變動情形；向聯徵中心申請「信用資料註記」，防止債務擴張；或委託信任者或銀行信託業者代管財務。

台北市警局今天公布打詐儀錶板統計資訊，今年8月份共計查獲詐欺集團49團、415人、查扣不法所得3888萬餘元、阻詐金額達2億4千萬餘元。台北市警局刑警大隊長盧俊宏強調，「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友詐騙」是當前高發的詐欺手法，提醒民眾切勿輕信來路不明的網路廣告、投資群組或是投資邀約，只要對方提到派員面交現金，絕對是詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團製作，用來行騙的生基位文件。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團誘騙民眾處分不動產。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法