慌張衝派出所 假罰單差點匯走10萬

林男誤信假冒監理站罰單郵件，差點依指示操作匯出10萬元，安中派出所員警即時識破攔阻，保住辛苦錢，警方籲遇可疑訊息應冷靜查證並撥165反詐騙專線。（民眾提供）

台南市警三分局安中派出所29日成功攔阻一起假冒監理站罰單的詐騙案件，保住民眾10萬元，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

警方調查指出，林姓男子當天接獲一封電子郵件，寄件者自稱來自「監理站服務網」，內容指稱林男名下普重機車有交通罰單逾期未繳，若不及時處理將影響個人權益。林男一時慌張，擔心信用受損，立刻趕往安中派出所求助。

代理所長高鳳財與警員施盈禪、吳佳柔了解狀況後，立即辨識這是詐騙集團常見手法。詐團通常冒充政府機關名義，製作與官方網站極為相似的假連結，誘使民眾輸入個資或依指示操作金融帳戶。若林男未即時求助，依照詐騙指令轉帳，可能瞬間失去10萬元存款。

警方當場耐心向林男解說，說明詐騙慣用伎倆及被害案例，提醒切勿依不明訊息操作。林男聽完才恍然大悟，慶幸自己及時進入派出所詢問，才避免一筆大額財產損失。

三分局指出，近期各地詐騙案件手法推陳出新，其中以假冒政府機關寄發「假通知」或「假官網」最為普遍，經常混淆視聽，讓民眾在緊張情況下誤信訊息。警方呼籲民眾，若接獲此類訊息，應保持冷靜並透過官方管道查證，切勿直接依照不明來電或連結操作。

警方提醒，民眾若遇到疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線，或就近前往派出所詢問，警方都會提供協助。唯有保持警覺並善用查證資源，才能守護辛苦血汗錢不被詐騙集團奪走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

