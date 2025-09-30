工地保全積欠網路遊戲幣未還 同事將他押走痛毆還偷錢

被害的陳姓男子遭董嫌等3人強押上車。（記者陸運鋒翻攝）

擔任工地保全的陳姓男子，向同事董姓男子借了數萬元網路遊戲幣，但一直沒有歸還，董男本月14日向陳男催討債時，趁機竊走陳男2千多元，又撂人將其強押至新北市新店租屋處毆打，陳男趁隙逃跑求救，警方趕抵，在陳男身上搜出安非他命，先將其移送偵辦，昨（29）日再將董嫌等3人拘提到案送辦。

新店警分局調查，36歲陳男與44歲董男，曾在坐牢時結識，出獄後先後到台北市信義區某工地擔任保全，2人沉迷網路遊戲「星城online」，而陳男疑因沒錢儲值，因此向董男借了數萬元的遊戲幣，由於陳男多日一直不肯協商還債，雙方為此結下樑子。

請繼續往下閱讀...

據查，董嫌在本月14日深夜11時許，前往工地找陳男討債，還趁機偷走現金2千多元，甚至找來37歲柯姓及44歲彭姓友人到場，將陳男強押載往其租屋處毆打。

據了解，陳男趁董嫌等人不注意時，衝出大門逃到附近超商求助，警方到場後，發現陳男臉部及肢體有些許擦挫傷，但身上搜出安非他命0.32公克，依毒品防制條例移送偵辦，警方同時報請檢方指揮偵辦，鎖定董嫌等3人涉案。

警方指出，昨見時機成熟後，持拘票前往新北新店、北市南港等區，將董、柯及彭等3人查緝到案，另在彭男身上搜出二級毒品喪屍煙彈，警詢後，今將董等3嫌名依妨害自由、傷害、竊盜、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

被害陳姓男子跑到超商求救。（記者陸運鋒翻攝）

董男等3嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法