為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    工地保全積欠網路遊戲幣未還 同事將他押走痛毆還偷錢

    2025/09/30 15:02 記者陸運鋒／新北報導
    被害的陳姓男子遭董嫌等3人強押上車。（記者陸運鋒翻攝）

    被害的陳姓男子遭董嫌等3人強押上車。（記者陸運鋒翻攝）

    擔任工地保全的陳姓男子，向同事董姓男子借了數萬元網路遊戲幣，但一直沒有歸還，董男本月14日向陳男催討債時，趁機竊走陳男2千多元，又撂人將其強押至新北市新店租屋處毆打，陳男趁隙逃跑求救，警方趕抵，在陳男身上搜出安非他命，先將其移送偵辦，昨（29）日再將董嫌等3人拘提到案送辦。

    新店警分局調查，36歲陳男與44歲董男，曾在坐牢時結識，出獄後先後到台北市信義區某工地擔任保全，2人沉迷網路遊戲「星城online」，而陳男疑因沒錢儲值，因此向董男借了數萬元的遊戲幣，由於陳男多日一直不肯協商還債，雙方為此結下樑子。

    據查，董嫌在本月14日深夜11時許，前往工地找陳男討債，還趁機偷走現金2千多元，甚至找來37歲柯姓及44歲彭姓友人到場，將陳男強押載往其租屋處毆打。

    據了解，陳男趁董嫌等人不注意時，衝出大門逃到附近超商求助，警方到場後，發現陳男臉部及肢體有些許擦挫傷，但身上搜出安非他命0.32公克，依毒品防制條例移送偵辦，警方同時報請檢方指揮偵辦，鎖定董嫌等3人涉案。

    警方指出，昨見時機成熟後，持拘票前往新北新店、北市南港等區，將董、柯及彭等3人查緝到案，另在彭男身上搜出二級毒品喪屍煙彈，警詢後，今將董等3嫌名依妨害自由、傷害、竊盜、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    被害陳姓男子跑到超商求救。（記者陸運鋒翻攝）

    被害陳姓男子跑到超商求救。（記者陸運鋒翻攝）

    董男等3嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    董男等3嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播