    首頁 > 社會

    老翁搭霸王車被揪出 為8元車資整車乘客枯等警到場

    2025/09/30 14:31 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊梁姓老翁（右一）搭霸王車被揪出，直到警方到場被請下車，帶回警局後，待情緒穩定讓他離去。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名老翁教師節晚間在新莊搭車，上車後被司機發現逃票，司機發現後堅持老翁要付費，整輛車停在公車站前，警方到場，勸老翁付車資，但梁翁辯稱悠遊卡遺失，司機也前來告誡，警方勸他下車，老翁突然情緒激動拉扯，最後被警方帶回保護管束，告誡不得再犯。

    北北基對於65歲以上老人，政府發給敬老卡儲入點數，搭公車會扣8點，一點等於一元，形同老人只為8元車資，讓整車乘客空等10分鐘以上，耗費可觀社會資源。

    據了解，這起案件發生在28日晚間8時許，新莊區中華路二段22號公車站前，新莊分局獲報指稱，民眾搭乘公車未依規定付費，派員趕往查處；中港所員警到場，發現為70歲梁翁搭乘299號公車時，上車被發現沒刷卡付費，公車駕駛發現後要求補刷，但梁男拒絕配合，並與司機發生口角，罵髒話約5分鐘之久，員警到場處置時，梁男仍情緒激動不願配合查證身分，警方將他帶返派出所查證。

    公車駕駛透露，梁翁多次搭霸王車，公司均未深究，警方確認梁男身分後，當場予以告誡，並嚴正提醒不得再有類似行為，否則將吃上官司。

