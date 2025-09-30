獨家》高雄盜採廢棄物案幕後操盤者曝光 前檢察官陳正達收押

前檢察官陳正達（右）涉入高雄盜採砂石案，遭檢方聲押。（資料照）

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段再度發現遭傾倒廢棄物約0.2公頃，經追查幕後金主與操縱者，發現前高雄地檢署檢察官陳正達涉案，將他約談到案，訊後以涉案情節重大，今天向法院聲請羈押獲准。

檢方偵辦高雄市美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，透過聯繫平台嚴查速辦，擴大追查出大樹統嶺段農地，遭違法傾倒廢棄物約0.2公頃，檢察官朱美綺9月11日指揮高雄市政府警察局仁武分局、保七總隊、環境管理署及會同高雄市政府環保局履勘。

當時檢察長張春暉誓言追查幕後金主與操縱者、對有羈押必要者立即逮捕聲押、對情節重大者從重求刑，並加強查扣犯罪所得與工具，讓不法者無利可圖、無法再犯，檢察官朱美綺指揮警方抽絲剝繭釐清相關線索，鎖定曾因包庇走私、贓槍案入獄的前高雄地檢署前檢察官陳正達就是幕後金主、與操縱者，昨天執行搜索，並查扣現金1435萬元，拘提傳喚被告陳正達與警友會站長黃文宏到庭，認兩人涉案情節重大，今天向法院聲請羈押，於晚間裁定羈押禁見。

據了解，前檢察官陳正達與前調查員蔡俊士被控栽槍及包庇走私貨櫃圖利私梟案，案件纏訟12年，2017年最高法院維持高雄高分院更四審見解，仍認定陳、蔡兩人敗壞官箴、惡性重大，依違反貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，重判陳正達7年6月徒刑、蔡俊士8年8月徒刑定讞，陳於2021年5月假釋出獄，沒想到他惡性不改，再度涉入盜採土石案。

檢察官現地勘查大樹統嶺段盜採砂石案。（資料照）

