    阿嬤在北捷逼年輕人讓座被踹飛 捷警隊：將依違反社維法偵辦

    2025/09/30 13:19 記者王冠仁／台北報導
    台北捷運示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    台北捷運示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    今天在社群網路上流傳一段影片，一名白髮阿嬤搭乘台北捷運時，在車廂內見到一名年輕人坐在優先席上，她逼年輕人讓座，甚至還揮包攻擊。年輕人不甘示弱，先將隨身物品拿給臨座旅客保管，接著起身出腳將阿嬤踹飛至對面座位，相關畫面曝光後在今天引起熱議。對此，捷運警察隊表示，此案雖然未接獲相關報案，但後續將調閱監視器畫面追查兩人身分，並依違反社會秩序維護法來偵辦。

    捷警隊指出，這起肢體糾紛案發生在昨天下午4時許，當時這名阿嬤搭乘台北捷運紅線象山站往淡水站方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名年輕人坐在優先席上，她卻頻頻逼年輕人讓座，甚至還拿起隨身包包來攻擊揮舞；該名年輕人不甘示弱，先請臨座旅客幫忙拿著隨身提袋，隨後起身出腳將阿嬤一腳踹走。

    捷運警察隊呼籲，捷運車廂內設置的優先席是依「身心障礙者權益保障法」規定設立，並增設「身體不適」圖示，凡有實際需求之乘客皆可優先使用，並非是老年人「專用」。

    旅客搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，請冷靜處理，切勿以口角或肢體衝突方式解決，以免觸法。可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

