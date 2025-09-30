台中狠父溺斃新生兒棄屍古井 二審宣判維持6年5月刑期

台中市謝姓男子和柯姓女友，前年5月在租屋處生下男嬰後，謝男將男嬰溺斃後並棄屍在屋後古井。（資料照）

台中市謝姓男子與柯姓女友聯手溺死剛出生男嬰，並棄屍石岡區古井，震驚社會，案件歷經一審後，謝男自首獲減刑判刑6年5月，柯女則被判11年2月，謝男不服上訴，台中高分院今（30日）宣判，合議庭駁回上訴，維持原判。

這起駭人命案發生在112年5月，當時柯女在東勢區租屋處臨盆，由謝男協助接生，兩人交往多年，早在大學時期就曾三度墮胎，當晚柯女產下一名男嬰，但明確表示「不願留下孩子」，謝男竟將嬰兒放入注滿水的浴缸中溺斃，隨後用垃圾袋包裹屍體，帶回石岡租屋處，棄置於屋後古井。

案發後半年，謝男因良心不安，主動向警方投案，帶領員警前往井口打撈，果然找到一袋已成白骨嬰屍，兩人遭檢方依殺人罪及遺棄屍體罪起訴，一審審理時，謝男當庭認罪，強調「已知道錯了、願意承擔」，希望法官從輕量刑；柯女則懇求「再給一次機會」，並主張是受「恐怖情人」謝男壓迫，甚至遭強迫發生性關係應減輕刑責，但法院審酌後認定，柯女身心狀況正常，具備工作與生活能力，並非處於生活絕境，駁回相關主張。

一審認定，兩人共同謀議、行為分工，屬成年人故意對兒童犯罪加重其刑，謝男除涉殺人罪外，還犯有遺棄屍體罪，但因在案發未被偵破前即自首，依規定減刑，最終合併應執行6年5月徒刑；柯女則合併應執行11年2月。

謝男不服判決提上訴，但台中高分院今審理後，認為一審已詳加審酌自首情節與案情輕重，量刑並無不當駁回上訴，維持原判。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

