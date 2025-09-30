為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    通風報信包庇電玩餐廳 高市副警所長恐無罪定讞

    2025/09/30 11:48 記者鮑建信／高雄報導
    高市鄭姓副所長涉嫌包庇電玩案，被高雄高分院維持無罪判決。（記者鮑建信攝）

    高市鄭姓副所長涉嫌包庇電玩案，被高雄高分院維持無罪判決。（記者鮑建信攝）

    高市仁武派出所鄭姓副所長，得知橋頭地檢署欲搜索疑經營賭博電玩餐廳，涉嫌通風報信，被依包庇賭博等罪起訴，高等法院高雄分院審理後，仍然維持無罪判決。

    據了解，市警局仁武派出所鄭姓副所長，與轄區「國王遊戲主題餐廳休閒館」李姓負責人熟識，並於2020年9月間，告知檢察官即將在25日前往搜索，導致偵查行動功虧一簣。

    後來，承辦檢察官卻在扣案手機內，發現LINE洩密對話，進而循線追查後，聲請羈押陳姓共犯獲准，並據其證詞，查出鄭員涉嫌走漏風聲，依洩密和公務員包庇賭博電玩等罪提起公訴。

    橋頭地院開庭調查後，判決鄭員無罪後，橋檢不服上訴，要求改判有罪。

    高雄高分院指出，陳嫌被羈押後首次提訊，指鄭員洩密，要求讓他交保，其動機可疑，有可能為求交保，虛偽陳訴。又查，檢方提出洩密時基地台通聯位置，碰巧鄭員當天在附近查案，不排除因而被偵測、定位的可能，判決上訴駁回。

    此案1、2審均判決無罪，若無違反速審法違背法令等規定，可望無罪落幕。

