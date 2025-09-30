酒後騎腳踏車一樣要罰 中市五分局水湳派出所一週即取締2件

洪男酒後騎腳踏車被警查獲，依法開罰。（民眾提供）

酒後不開車，但酒後騎腳踏車一樣要罰！如果拒絕呼氣酒精測試還會被處以4800元罰鍰，台中市警察局第五分局水湳派出所一星期內即查獲2件酒後騎乘腳踏車的違規案件。

33歲的曾姓男子於凌晨3點多騎腳踏車沿中清路2段往市區騎乘，因腳踏車沒有車燈，水湳派出所警員黃昱維及陳怡瑩攔車提醒，卻聞到曾男身上滿是酒味，經實施呼氣酒精測試，曾男拒測，員警依法舉發。

請繼續往下閱讀...

54歲的洪姓男子也是深夜11點多騎腳踏車沿中清西二街行駛，結果在長安路口紅燈左轉，水湳出所警員黃昱維見狀攔下勸導，提醒洪男要裝腳踏車後燈反光板，結果，一樣聞到洪男身上有酒味，洪男坦承「栽罐」喝啤酒，結果酒測值高達1.15mg/L，員警依法告發。

第五分局長劉其賢提醒民眾，酒後騎乘腳踏車一樣違反道路交通管理處罰條例，可處1200元以上、2400元以下罰鍰，若拒絕呼氣酒精測試，則會處4800元罰鍰，勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

洪男酒後騎腳踏車被警查獲，依法開罰。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法