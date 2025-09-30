為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭舊蘇花公路騎士墜谷失蹤 50米深山谷尋獲遺體

    2025/09/30 20:11 記者江志雄／宜蘭報導
    事故現場遺留的機車。（圖由警方提供）

    事故現場遺留的機車。（圖由警方提供）

    首次上稿 11:23
    更新時間 20:11

    宜蘭縣南澳鄉舊蘇花公路台9丁線37.1公里處，今天（30日）清晨4點40分傳出騎士自撞護欄，現場遺留1輛機車卻不見人影，騎士疑墜落50公尺深山谷，搜救人員歷經10多個小時馬拉松式救援，晚間6點多將遺體抬上來，確認是住在桃園中壢的林姓男騎士，至於為何墜谷身亡，後續交由警方調查。

    事發當時，宜蘭縣消防局觀音分隊接獲蘇澳警分局武塔派出所轉報，直指台9丁線37.1公里處傳出車禍，現場遺留機車一輛，未發現騎士，懷疑已經墜落山谷。

    消防局觀音分隊到場搜尋，沒有找到騎士，警方調閱公路局即時影像也未發現，消防局後來加派無人機協尋，下午1點42分，在山谷下拍到疑似倒臥的人體，搜救人員下切到50公尺深山谷，3點26分找到墜谷男子，當事人已無生命徵象。

    警方根據車牌號碼，查出機車車主是設籍桃園中壢的30歲林姓男子，但車主與失聯騎士是否同1人仍待釐清，搜救人員晚間6點多將遺體抬上來，家屬到場指認，確認就是家住中壢的林姓車主。

    宜蘭縣台9丁線37.1公里處，今天清晨傳出車禍，機車騎士疑似墜谷失聯，消防局人員下山谷搜尋。（圖由宜縣消防局提供）

    宜蘭縣台9丁線37.1公里處，今天清晨傳出車禍，機車騎士疑似墜谷失聯，消防局人員下山谷搜尋。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局人員在台9丁線37.1公里處擴大搜救。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局人員在台9丁線37.1公里處擴大搜救。（圖由宜縣消防局提供）

    死者遺體今晚被抬上路面。（圖由警方提供）

    死者遺體今晚被抬上路面。（圖由警方提供）

