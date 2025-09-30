為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    教師節連假後上班日 男子想不開跨坐橋墩 警消聯手救人

    2025/09/30 11:16 記者吳俊鋒／台南報導
    男子跨坐在台86線橋墩上，疑似想不開，警消合力救人。（民眾提供）

    今天是教師節連假後的上班日，一早台南有名男子跨坐在台86線連接中山高交流道的橋墩，疑似有輕生意圖，消防隊與警方獲報趕往，聯手將人救下來，解除可能帶來的傷亡危機。

    南市消防局上午8點20分許接獲報案，指稱有民眾坐在台86線接國道1號往仁德方向橋橔，疑似想不開，情況危急，立即派遣救護車與救災車前往處理。

    消防隊到場後發現，1名男子坐於橋橔上情緒低落，現場員警也在勸說，雙方僵持不下，但不敢貿然靠近，避免發生憾事。

    吳姓消防分隊長趕抵後，評估男子注意力集中於前方車流與警消人員，隨即決定與警方合作，利用路過民車做為掩護，準備搶救。

    吳分隊長與楊姓隊員悄然接近男子後方，同時員警在前面吸引他的注意力，趁其不備迅速上前擒抱，大家合力將之拉下，成功救人。

    男子經消防人員評估，意識清楚，僅有輕微擦挫傷，隨後由救護車送往醫院進一步評估與協助。

    市長黃偉哲呼籲，若民眾遇到生活困境或情緒低落，請勇於向家人、朋友傾訴，或撥打安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995、張老師1980尋求協助，社會上有許多資源可以提供幫助，一起守護生命安全。

    消防局長李明峯提到，市民的安全，打火弟兄責無旁貸，社會救助的防護網，還是需要各局處的互相配合，將持續加強民眾生命的搶救技能。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

