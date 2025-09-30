員林男半夜沿街「拉車門」行竊 特斯拉車主忘鎖車門慘失10萬

洪男利用半夜無人，隨機拉車門行竊，發現一台黑色特斯拉車門沒關，立刻鑽入車內翻找財物。（翻攝社會事新聞影音）

彰化縣員林市近日發生一起隨機開車門竊盜案件！一名男子於27日凌晨時分，騎乘機車在建國路一帶沿街拉動車門，專挑未上鎖車輛行竊，一名特斯拉車主因粗心忘了上鎖，車內10萬元現金全數遭竊。警方獲報後迅速逮捕涉案的洪姓男子，但洪男供稱贓款已全數花用殆盡，車主恐難追回損失。

監視器畫面顯示，一名體型壯碩男子凌晨3點多騎著機車在建國路徘徊，見車就伸手試門，結果發現一台黑色特斯拉車門沒關，該男子立刻鑽入車內翻找財物，最後得手後，似乎察覺到附近設有監視器，還在現場徘徊張望片刻才離去。

請繼續往下閱讀...

最後車主發現財物遭竊立即報警，警方循線迅速逮獲涉案的洪男（41歲）。據了解，車主放置在車內的10萬元現金全數遭竊，但洪男到案後供稱，得手的款項已全部花用一空，讓失主欲哭無淚。警方指出，洪男平日無業，訊後已依竊盜罪嫌移送法辦。

洪男得手財物後似乎察覺到附近設有監視器，還在現場徘徊張望。（翻攝社會事新聞影音）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法