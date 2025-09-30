行政執行署舉辦研討會 關注個資法制變革、保單執行

受獎同仁展現優異徵起績效，金額從4千萬元至逾1億元。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署26日舉辦「114年度法律及聲明異議實務問題研討會」暨「行政執行案例研討會」，由署長繆卓然主持，集所屬各分署主任行政執行官與行政執行官共同參與，透過專題演講、案例分享與業務交流，強化專業職能，而此次研討會聚焦兩大重點議題，包含兩場專題演講、執行案例研討及各項業務宣導。

研討會分別著重討論二大議題。首先，個人資料保護委員會籌備處副主任鄭其昀以「從點狀防護到全域治理：談個資法制之變革與策略」為題，剖析個資法修正方向，包括建立個資保護長制度、強化事故通報機制及內部監督體制。由於行政執行業務涉及大量個資，新制上路將對實務運作產生深遠影響。

金融監督管理委員會保險局科長張喆韋則針對壽險保單強制執行的最新修法進行說明，重點包括：明定特定保險不得扣押或強制執行、引進國外介入權制度，以及相關配套措施，協助執行同仁正確認識並妥善運用新制。

研討會中並表揚7位績效優異人員，包括新竹分署李分署 長、桃園分署李主任執行官、屏東分署劉執行官、士林分署洪執行官、宜蘭分署柯執行官、台中分署呂執行官及士林分署陳執行官；徵集金額從4千萬元至逾1億元不等。

此外，新竹分署主任楊嘉源分享滯欠大戶案例實務經驗，政風室則報告《公益揭弊者保護法》重點，相關單位也針對保險執行業務新規、滯欠大戶專案及「五打七安」聯合拍賣等進行講解。

