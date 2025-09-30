為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉刺死姊夫 夜店殺警案共犯林諺叡延押獲准

    2025/09/30 11:16 記者王定傳／台北報導
    林男涉嫌刺死姊夫，圖為案發時雙方在走廊爭執。（資料照）

    林男涉嫌刺死姊夫，圖為案發時雙方在走廊爭執。（資料照）

    2014年北市信義夜店殺警案共犯之一的31歲林諺叡，今年7月間疑因喝醉失控，涉嫌在台北市大安區「威斯汀酒店」走廊，掏出折疊刀朝姊夫陳男猛刺致死，警方獲報將他逮捕，台北地檢署訊後依殺人罪聲押禁見林嫌獲准，由於羈押期限將屆，檢方向法院聲請延長羈押獲准。

    據了解，林諺叡曾在2014年參與震驚全台的「信義夜店殺警案」，當時因聚眾鬥毆助勢，毆打保全人員遭判刑7個月定讞。出獄後他還曾宣稱自組「新中山聯盟」，涉入不少酒店圍事、暴力討債案件。

    怎料，今年7月24日凌晨3時許，警方獲報北市忠孝東路四段發生刺殺案，趕抵現場時，發現37歲陳姓男子倒臥在酒店電梯口，左胸與右背中刀，救護人員正在急救，隨即將他送醫，仍於凌晨4時17分傷重不治，並將林男逮捕。

    警方調查，陳男與妻子到酒店是要向林男借錢，但到場後發現林男已喝得醉醺醺，原本夫妻倆考量林男酒醉打算作罷，未料，雙方仍為了借錢問題爆發爭吵，衝突從包廂延伸至走廊，期間林男涉嫌掏出折疊刀，朝被害者左胸下方與右背連刺兩刀，陳男當場血流如注倒地，店家趕忙通報警方。初步研判，左胸下方傷口為致命傷。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播