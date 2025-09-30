涉刺死姊夫 夜店殺警案共犯林諺叡延押獲准

林男涉嫌刺死姊夫，圖為案發時雙方在走廊爭執。（資料照）

2014年北市信義夜店殺警案共犯之一的31歲林諺叡，今年7月間疑因喝醉失控，涉嫌在台北市大安區「威斯汀酒店」走廊，掏出折疊刀朝姊夫陳男猛刺致死，警方獲報將他逮捕，台北地檢署訊後依殺人罪聲押禁見林嫌獲准，由於羈押期限將屆，檢方向法院聲請延長羈押獲准。

據了解，林諺叡曾在2014年參與震驚全台的「信義夜店殺警案」，當時因聚眾鬥毆助勢，毆打保全人員遭判刑7個月定讞。出獄後他還曾宣稱自組「新中山聯盟」，涉入不少酒店圍事、暴力討債案件。

怎料，今年7月24日凌晨3時許，警方獲報北市忠孝東路四段發生刺殺案，趕抵現場時，發現37歲陳姓男子倒臥在酒店電梯口，左胸與右背中刀，救護人員正在急救，隨即將他送醫，仍於凌晨4時17分傷重不治，並將林男逮捕。

警方調查，陳男與妻子到酒店是要向林男借錢，但到場後發現林男已喝得醉醺醺，原本夫妻倆考量林男酒醉打算作罷，未料，雙方仍為了借錢問題爆發爭吵，衝突從包廂延伸至走廊，期間林男涉嫌掏出折疊刀，朝被害者左胸下方與右背連刺兩刀，陳男當場血流如注倒地，店家趕忙通報警方。初步研判，左胸下方傷口為致命傷。

