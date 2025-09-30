生理期仍強迫上工 宜檢偵破人口販運應召集團救11越女起訴12人

宜蘭地檢署偵辦一條龍人口販運應召集團，移民署人員（左）追查涉案的非法仲介（右）。（圖由移民署提供）

宜蘭地檢署今天（30日）宣布偵破一條龍人口販運應召集團，集團陳姓主嫌承租礁溪鄉飯店，勾結人力仲介，尋求人頭雇主，誘騙越南籍女子來台，入境後扣留護照通報失聯，強迫她們從事性交易，即便生理期仍強迫上工，至少11人受害，全案偵結起訴陳姓主嫌等12人。

檢方偵辦此案時，依照派遣應召紀錄，在礁溪破獲另一起由李姓男子主持、年收2000萬元的應召站，向法院聲請沒收不法所得。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署指出，此案起因於一名越南籍受害女子，被人控制在宜蘭礁溪，透過臉書私訊向越南友人求救，附上從囚禁處拍攝的隔窗照片，檢察官郭庭瑜6月獲報後研判情況危急，收案2日內便聲請搜索票帶隊執行，陳姓主嫌等人見檢警到場，竟將應召女子藏匿在建物頂樓，並逃竄至鄰棟建物頂樓躲避查緝，檢警最終查獲4名集團成員及11名越南籍女子，扣得監視器、帳冊等證物。

檢方查出，集團陳姓主嫌是嫁到台灣後取得身分證的越南裔女子，今年1月起承租礁溪鄉某間飯店，經營以越南籍女子為主的應召集團，她以越南人慣用通訊軟體ZALO，佯稱可代為安排「自由工作」，不用受台灣政府管理限制，且收入豐厚，相關費用由陳姓主嫌代墊，誘騙越南籍女子來台。

另一方面，陳女及游姓男友勾結越南籍及我國籍黃姓人力仲介，尋求人頭雇主，以偽造文書方式申請合法工作名義，安排越南籍女子入境，陳女等人再以人頭雇主代理人身分接機，並扣留護照，強迫償付高額代辦費用、通報失聯控制行動，迫使越南女子在她的應召站或其他旅店從事性交易，即使生理期仍強迫上工，依照查扣帳冊顯示，每月營業額約169萬元，經營5個月不法獲利逾800萬元。

檢察官認為，陳女為首的12名集團成員涉犯人口販運防制條例第29條第2項意圖營利利用他人難以求助之處境使人從事性交易等罪，全案偵結起訴，對陳女及游姓男友，分別求處9年以上有期徒刑，另向宜蘭地方法院聲請扣押游姓男友、張姓共犯名下各2筆位在桃園精華地段房地獲准，以利日後執行沒收或替代追徵價。

移民署調查涉案的人頭雇主（中）。（圖由移民署提供）

警方到礁溪救出受害的越南女子。（圖由警方提供）

宜蘭礁溪鄉溫泉旅館傳出越南女子被拘禁賣淫，警方動員大批警力攻堅搜索。（圖由警方提供）

警方撬開旅館門房搜索。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法