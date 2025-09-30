為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝男「跑酷」8樓逃至2樓歡呼甩警 下一秒被噴辣椒水制伏

    2025/09/30 11:09 記者鄭淑婷／桃園報導
    邱男從8樓沿樓梯竄逃至1樓，正以為脫逃成功，沒想到下一秒就被警方制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱男從8樓沿樓梯竄逃至1樓，正以為脫逃成功，沒想到下一秒就被警方制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    27歲邱姓男子因涉及洗錢防制法案件被發布通緝，員警前往他住處查訪，邱男假意配合卻趁隙從8樓沿樓梯逃竄至2樓，沿途蹦蹦跳跳宛如「跑酷」，自以為成功脫逃還歡呼慶祝，沒想到下一秒就被趕到的警方以辣椒水制伏，氣喘吁吁、狼狽落網。

    桃園警分局埔子派出所警員楊修銓昨（29）日下午4點30分執行勤區查察，至邱男位於桃園區中埔一街的住處查訪，其家人配合應門，員警發現邱男就在家中，立即向他說明狀況並請他配合，邱男邊向家人抱怨為何要開門，邊假意配合走出門，突然間他拔腿狂奔，員警立即尾隨追捕。

    邱男沿樓梯蹦蹦跳跳蹦跳向下逃竄，20幾秒即由8樓逃至2樓，正以為落跑成功還發出歡呼聲，沒想到員警緊追而來將他一把按住，邱男掙扎想起身逃逸，員警為嚇阻他的行動，立即朝他噴灑辣椒水，邱男當場嗆得靜止不動，乖乖配合員警逮捕，全案依法解送歸案。

    邱男從8樓沿樓梯竄逃至1樓，正以為脫逃成功，沒想到下一秒就被警方制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱男從8樓沿樓梯竄逃至1樓，正以為脫逃成功，沒想到下一秒就被警方制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

