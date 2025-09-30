無辜車主沒開車卻被收通行費還吃罰單 報警揪出男子偽造車牌

桃園市黃姓男子涉嫌偽造車牌懸掛其車輛趴趴走，害原車主吃罰單，氣得報警揪出黃男送辦，桃園地檢署偵辦後依偽造特種文書等罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

1名車主莫名因未繳納高速公路通行費而被警方開出紅單，經檢視罰單及向遠通電收查詢通行費明細，驚覺自己當時沒開車出遠門，更未曾開車行經相關路段，懷疑他人偽造與其相同車號車牌而向公路警察局報案追查，警方追出涉嫌偽造車牌的41歲黃姓男子送辦，桃園地檢署偵結依偽造特種文書及詐欺得利罪嫌將黃男提起公訴。

檢警調查，住在桃園市蘆竹區的黃男涉嫌於2023年11月之前以軟石鐵壓克力板及不鏽鋼等材料偽造2面車牌，之後將假車牌懸掛於其轎車上，於當月5日起至2024年3月間多次行駛國道1號及國道3號高速公路，使遠通電收公司誤認是原車主駕車行經相關路段，而寄出帳單予原車主，因車主未居住通訊地址而未繳納通行費，最後由警方開出紅單才寄到正確地址由原車主收受。

然原車主檢視收費明細發現自己被舉發時間根本不曾駕車出門，懷疑有人變造及使用與其車號相同的車牌，報警追查。公路警察局循線查出黃男涉案，前往其住處查獲偽造車牌2面，訊後移送檢方偵辦。

