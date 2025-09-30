為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無辜車主沒開車卻被收通行費還吃罰單 報警揪出男子偽造車牌

    2025/09/30 11:04 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市黃姓男子涉嫌偽造車牌懸掛其車輛趴趴走，害原車主吃罰單，氣得報警揪出黃男送辦，桃園地檢署偵辦後依偽造特種文書等罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市黃姓男子涉嫌偽造車牌懸掛其車輛趴趴走，害原車主吃罰單，氣得報警揪出黃男送辦，桃園地檢署偵辦後依偽造特種文書等罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

    1名車主莫名因未繳納高速公路通行費而被警方開出紅單，經檢視罰單及向遠通電收查詢通行費明細，驚覺自己當時沒開車出遠門，更未曾開車行經相關路段，懷疑他人偽造與其相同車號車牌而向公路警察局報案追查，警方追出涉嫌偽造車牌的41歲黃姓男子送辦，桃園地檢署偵結依偽造特種文書及詐欺得利罪嫌將黃男提起公訴。

    檢警調查，住在桃園市蘆竹區的黃男涉嫌於2023年11月之前以軟石鐵壓克力板及不鏽鋼等材料偽造2面車牌，之後將假車牌懸掛於其轎車上，於當月5日起至2024年3月間多次行駛國道1號及國道3號高速公路，使遠通電收公司誤認是原車主駕車行經相關路段，而寄出帳單予原車主，因車主未居住通訊地址而未繳納通行費，最後由警方開出紅單才寄到正確地址由原車主收受。

    然原車主檢視收費明細發現自己被舉發時間根本不曾駕車出門，懷疑有人變造及使用與其車號相同的車牌，報警追查。公路警察局循線查出黃男涉案，前往其住處查獲偽造車牌2面，訊後移送檢方偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播