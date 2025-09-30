為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    防詐騙！虎尾若瑟醫院攜手金融機構 為長輩築「財產防護網」

    2025/09/30 11:11 記者李文德／雲林報導
    若瑟醫院與金融機構合作，將長者最易受騙的情境，向大家宣導。（圖由虎尾若瑟醫院提供）

    若瑟醫院與金融機構合作，將長者最易受騙的情境，向大家宣導。（圖由虎尾若瑟醫院提供）

    雲林縣目前是全國第五老縣市，老年人口已超過21％，進入超高齡社會，隨著金融詐騙手法日益更新，難保年長、失智長者常被投資、情感陷阱等，成為詐團鎖定目標。虎尾天主教若瑟醫院便邀請金融機構台中銀行，舉辦數位反詐宣導，盼透過深入淺出的講解，為長輩蓋起一道「財產防護網」。

    銀行表示，過去多數防詐宣導對象都以年輕族群為主，但近年來針對高齡者的詐騙案件不斷增加，手法更趨多元與狡猾，詐團常利用長者善心與信任，透過電話、簡訊、網路或面對面接觸，讓長者無意間掉入陷阱。因此講座針對長輩日常最常遇到的狀況進行情境式講解。

    銀行舉例，如「高報酬、穩賺不賠」的假投資詐騙、「愛情交友詐騙」情感陷阱，以及冒充子女、孫子或檢察官的「親友借錢詐騙」等，提醒長輩在面對陌生人談及金錢時要保持警覺，遇到可疑情況要向家人或可信單位求證，此外遇到假冒抽獎、投票或優惠活動時，要謹慎保護個資。

    醫院失智共同照護中心護理長陳美蓉表示，失智長輩認知功能退化，更容易受騙，虎尾失智社區服務據點與金融機構合作，不僅提供防詐教育，更對長輩全面關懷，將金融教育與社會關懷相結合，讓更多長者不再因詐騙而讓珍貴的記憶與財產「失憶」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

