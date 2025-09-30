1張提款卡換2萬人民幣！彰化女相信了 下場慘無比

盧女想領人民幣2萬元的心願落空，現在得付給被害人61萬元賠償。（示意圖）

彰化盧女在超商邂逅一名叫「張智超」男子，對方宣稱只要把提款卡和密碼寄給他，就可以領得人民幣2萬（相當新台幣4683元），她心想「怎有那麼好康的事！」，心想試試看，隔天寄出3張提款卡和帳戶給對方，結果人民幣沒有拿到，還被詐團拿去作人頭帳戶洗錢，她3個帳戶在10天內，總共匯入新臺幣61萬6300元，隨即被提領一空。該案彰化地院日前審理終結，盧女被判有期徒刑5月，併科罰金10萬元，他也面臨11名受害人，共61萬元的民事求償。

判決書說，盧女去年11月間在社頭某超商遇到陌生人「張智超」，雙方結為LINE好友，對方宣稱「只要你給我提款卡和密碼，一個帳戶可領人民幣2萬元」，盧女看到十分心動，心想，「只是寄給提款卡，就有錢領，怎有那麼好康的事！」回家馬上拿3張提款卡寄給「張智超」，對方收到之後立即神隱不見面。約半個月後，警方找上門，指盧女為詐團共犯，把自己的帳戶提供洗錢，盧女被依加重詐欺移送法辦。

盧女也法庭上辯稱，她不知道只是寄出提款卡就會淪為詐欺共犯，因為她根本不知道「張智超」是誰，更不知道對方是詐騙集團，目的只是騙她寄出金融帳戶。

審理的法官表示，盧女的3個帳戶在寄出前，餘額都已清空，很顯然自己知道帳戶寄給對方存在風險，在寄出前還認為「怎麼有那麼好康的事情，想要試一試」，足見其已認知「張智超」所稱之獲利方式不符常情，惟被告係抱持可獲取報酬、姑且一試之僥倖心態，即使本案帳戶遭人為不法支配使用，亦毫不在意，是被告係將自己利益、情感之考量，優先於他人財產法益是否受害。被告所辯都是脫罪之詞，依即犯案動機、情節、受害人金額判處有期徒刑5月，併科罰金10萬元。

