賣彩虹菸總獲利3萬300元、1司機還只賺150元 4人被重判

賣彩虹菸總獲利3萬300元，1司機只賺150元，4人遭重判。示意圖。（警方提供）

男子阿汎（化名）、女子阿柔（化名）向上游批發新興毒品彩虹菸後，找來男子阿緯（化名）、阿常（化名）擔任幫手，於去年12月至今年2月間14度與一名當時尚未成年的張姓男子交易，淨賺3萬300元，其中阿常僅賺到150元，後來4人被警方逮捕。苗栗地方法院近期審理，依違反毒品危害防制條例，判處阿汎應執行有期徒刑10年6個月、阿柔應執行有期徒刑6年2個月，2人犯罪所得14595元沒收；阿緯則應執行有期徒刑5年1個月、犯罪所得960元沒收；阿常處有期徒刑3年8個月，犯罪所得150元沒收。

阿汎、阿柔負責出資購買含有第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分之彩虹菸後再出售，阿緯、阿常則擔任司機等工作。4人與當時未成年的張姓男子多次聯絡，於苗栗縣竹南鎮一處宮廟或一旁超商交易共14次，每次交易量為彩虹菸1包或半包。

阿汎、阿柔稱，向上手購買毒品成本約2000至2500元，法官依「罪證有疑，利於被告」之審理原則，認為阿汎等人取得彩虹菸成本以2500元計算；根據阿汎、阿柔供認，販售1包彩虹菸為3000元、半包1700元，共交易5次1包、9次半包，淨利為30300元，其中司機阿緯分得960元、阿常則分到150元。4人販毒所得不高，其中阿常更僅得150元，但仍遭重判。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

