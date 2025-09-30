為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    差一碼也有救！台中男突腹痛到撥錯號 警及時伸援脫險

    2025/09/30 09:36 記者許國楨／台中報導
    陳男因突發腹痛到意識恍惚，誤將119打成110。（警方提供）

    差一碼也有救！台中60歲陳姓男子因突發腹痛到意識恍惚，誤將119打成110，所幸警方即時趕到，不僅通報救護車送醫，還一路陪伴協助聯絡家人，讓他順利脫險到醫院接受治療，對警方的「差一碼伸援」滿懷感激。

    台中市第三分局今天表示，東信派出所27日中午突接獲報案，指東區十甲東路有人需要協助，員警張詩婕、吳祖輝火速趕抵，卻發現現場沒有人，回撥電話也無人接聽，連周邊住戶詢問也一問三不知，正當兩人疑惑時再度接到報案來電，這次報案人說自己其實在另一條街道。

    員警立刻趕往，只見陳男面色蒼白、滿頭冷汗、雙手緊捂腹部，經了解，陳男有腸胃宿疾，當天突腹痛難耐家人又不在身旁想撥119求助，卻因劇痛到恍惚，手一滑誤撥成110，甚至在警方抵達時仍未發現自己「撥錯號」，員警得知狀況後，立即通報救護車前來。

    等待期間，陳男痛到連妻子電話號碼也想不起來，幸好員警耐心陪伴，試著幫忙聯繫並安撫情緒，直到救護人員趕抵並協助送醫後才放心離去，後續警方特地致電追蹤關心，確認陳男疑因膽囊發炎已在醫院治療中，病情穩定，他也對警方即時協助表示由衷感謝。

    警方藉此提醒，若有醫療急症應立即撥打119，救護車配備完善且有專業救護人員，可把握黃金救援時間。同時也呼籲用路人，若在道路上聽見救護車或警車鳴笛，應立刻提高警覺、放慢車速並禮讓，以免延誤救命時機。

    警方協助聯繫救護車送醫。（警方提供）

