木門鎖頭不防盜反成引賊入室暗號 新埔老街阿婆慘破財

木門上掛的鎖頭本來要防盜的，沒想到卻成了招來盜賊闖空門的暗號。（記者黃美珠攝）

新埔老宅斑駁木門上的鎖頭，本該用來防盜的，沒想到卻反成46歲林姓男子闖空門劫財成功的密碼！1名阿婆珍藏多年的金銀首飾、與其往生老伴所收藏的藝品等約89萬，一夕間悉數被林男夥同鍾、莊2男洗劫一空，讓她幾乎昏厥。新埔警分局在檢察官楊仲萍指揮下，雖僅花1週就成功逮人破案，但贓物卻也幾乎脫手殆盡，警方特別呼籲類似的住家防盜方法要再多費些心。

這起住宅竊案的被害阿婆因為老家和新宅相距不遠，所以平常每天傍晚，在老家木門上落個鎖後就回新宅過夜後，次日清晨才再回老家跟左鄰右舍相聚閒話家常。

檢警調查發現，46歲林姓男子本就有毒品、竊盜問題，半年前幫人安裝冷氣摔傷了脊椎和腿，迄今仍行動不便，需穿護腰和綁腿，也因此更難以謀生，疑因此重操舊業闖空門。

某晚林男蹣跚經過阿婆的老家，發現斑駁的木門上掛了一個尋常的鎖頭，但他立刻聯想到屋中入夜後應該無人，但可能有「財」，於是經過多天埋伏觀察，確認晚上老宅唱空城計，便於本月6日凌晨1點多，獨自撬開門鎖闖入，果然發現阿婆老家內有大批金銀首飾等財物，於是找來鍾男騎莊男的機車一起幫忙搬運。

當天清晨5點多，阿婆如常回到老宅，卻驚見門鎖被撬開，衝入後發現財物已被偷光，因此報警。

警方循線以車追人，先後鎖定莊、鍾2男再逮捕林男。在莊男住處起獲失竊物品，包括精品行李箱、紫水晶球、象牙雕像、茅台酒及其他珍藏飾品，共25件。另查獲鍾莊2人分別持有安非他命、依托米酯菸彈、菸油等違禁品。訊後依加重竊盜等罪嫌，把3人統統移送法辦。

闖空門行竊的46歲林姓男子（中），半年前摔傷迄今仍行動不便，需穿著護腰和綁腿。（記者黃美珠攝）

