居家二手毒煙瀰漫至4歲童染毒躁動 毒癮父母判關

情侶檔育4歲幼兒，兩人經常在住處吸食毒品，二手毒煙瀰漫，至幼童染毒。吸食器非本案照。（資料照）

高雄市一對染毒情侶育有4歲幼兒，兩人經常在住處吸食海洛因、安非他命、K他命等毒品，居家二手毒煙瀰漫，社工家訪發現幼童成長異常躁動 ，採集其毛髮驗出高濃度的毒品殘留，將父母移送檢警偵辦，兩人雙雙被依共同妨害未滿7歲之人發育罪，判刑9個月，不得易科罰金。可上訴。

判決指出，高雄市蔡姓女子、與王姓男友生下1名幼兒，3人自去年12月間某日起共同生活於高雄市左營區新吉街住，今年3月初搬到左營區重安路住處，蔡、王2人吸毒成癮，經常在住處不顧幼兒在場，單獨或共同吸食海洛因、安非他命、K他命等毒品，導致房間內二手毒煙瀰漫。

請繼續往下閱讀...

今年2月11日、3月6日，社工家訪發現，4歲幼兒行為異常，並先後經醫院採取幼童之頭髮送驗，竟檢出高濃度海洛因、安非他命、K他命等毒品殘留，經醫師評估結果，甲童有個性躁動、生長發育較低等情形。蔡、王2人雙雙被移送法辦。

橋頭地院審理發現，蔡、王2人均為煙毒累犯，依法遞加其刑度，兩人從事清潔工作，考量其等一切情狀，2人各判處9個月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法