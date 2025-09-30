普發1萬元成詐團新誘餌 行騙方式大公開

1萬元普發現金也成為詐團詐騙手段。（記者湯世名攝）

詐騙橫行！彰化縣警局統計，今年8月共受理635件詐騙案，民眾財損金額達2億2768萬元，其中財損百萬元以上有55件，又以假投資詐騙最多，被害人年齡層在40歲以上，被詐騙的女性高達6成5，縣警局長陳明君對此指出，被詐騙女性多半為家管、菜籃族，尤其近期因普發1萬元政策引發關注，詐團可能利用不明簡訊、電子郵件或社群連結設置釣魚網站，誘使民眾輸入個資或帳號，所有相關資訊請以政府官方公告為準，切勿點擊來路不明連結或提供資料。

陳明君指出，8月份的635件詐騙案件中，電信網路詐欺就高達604件；民眾財損金額達2億2768萬元，其中電信網路詐欺也高達2億1781萬元。而這635件當中，財損金額達百萬元以上的有55件，大部分都是投資相關詐欺，假冒機關、網路購物詐欺也不少。

財損金額達百萬元以上的55件當中，就有45件是當面交付，其中22件純面交，另23件是多種交付，包括有面交現金、面交購買虛擬貨幣、面交金融卡存摺等。

陳明君說，詐團經常利用時事議題來進行詐騙，例如近期普發1萬元政策引發關注，這政策尚未實施，詐團可能利用不明簡訊、電子郵件或社群連結設置釣魚網站，亂槍打鳥方式誘使民眾輸入個資或帳號，所有相關資訊請以政府官方公告為準，切勿點擊來路不明連結或提供資料。未來他們將持續結合多元形式宣導，建立全方位防護網，讓「全民防詐」不只是口號，而是日常生活的自我保護習慣。

被害人現金與提款卡琳瑯滿目。（記者湯世名攝）

55件百萬元以上詐騙中，受害人面交件數高達45件。（記者湯世名攝）

彰化縣8月份詐騙受害人有65%是女性。（記者湯世名攝）

