為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發1萬元成詐團新誘餌 行騙方式大公開

    2025/09/30 08:40 記者湯世名／彰化報導
    1萬元普發現金也成為詐團詐騙手段。（記者湯世名攝）

    1萬元普發現金也成為詐團詐騙手段。（記者湯世名攝）

    詐騙橫行！彰化縣警局統計，今年8月共受理635件詐騙案，民眾財損金額達2億2768萬元，其中財損百萬元以上有55件，又以假投資詐騙最多，被害人年齡層在40歲以上，被詐騙的女性高達6成5，縣警局長陳明君對此指出，被詐騙女性多半為家管、菜籃族，尤其近期因普發1萬元政策引發關注，詐團可能利用不明簡訊、電子郵件或社群連結設置釣魚網站，誘使民眾輸入個資或帳號，所有相關資訊請以政府官方公告為準，切勿點擊來路不明連結或提供資料。

    陳明君指出，8月份的635件詐騙案件中，電信網路詐欺就高達604件；民眾財損金額達2億2768萬元，其中電信網路詐欺也高達2億1781萬元。而這635件當中，財損金額達百萬元以上的有55件，大部分都是投資相關詐欺，假冒機關、網路購物詐欺也不少。

    財損金額達百萬元以上的55件當中，就有45件是當面交付，其中22件純面交，另23件是多種交付，包括有面交現金、面交購買虛擬貨幣、面交金融卡存摺等。

    陳明君說，詐團經常利用時事議題來進行詐騙，例如近期普發1萬元政策引發關注，這政策尚未實施，詐團可能利用不明簡訊、電子郵件或社群連結設置釣魚網站，亂槍打鳥方式誘使民眾輸入個資或帳號，所有相關資訊請以政府官方公告為準，切勿點擊來路不明連結或提供資料。未來他們將持續結合多元形式宣導，建立全方位防護網，讓「全民防詐」不只是口號，而是日常生活的自我保護習慣。

    被害人現金與提款卡琳瑯滿目。（記者湯世名攝）

    被害人現金與提款卡琳瑯滿目。（記者湯世名攝）

    55件百萬元以上詐騙中，受害人面交件數高達45件。（記者湯世名攝）

    55件百萬元以上詐騙中，受害人面交件數高達45件。（記者湯世名攝）

    彰化縣8月份詐騙受害人有65%是女性。（記者湯世名攝）

    彰化縣8月份詐騙受害人有65%是女性。（記者湯世名攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播