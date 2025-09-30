涉猥褻、性侵2名女職員 美甲美睫店負責人慘了

高市美甲美睫店蘇姓負責人涉嫌猥褻、性侵2名女員工，被高雄高分院判罪。（情境照）

高市美甲美睫店蘇姓負責人，半年內先後對2女職員撫摸私處、性侵，經地院認定共觸犯6罪，依妨害性自主罪，併處執行8年徒刑，高等法院高雄分院審酌他改口認罪並和解，從輕改判4年10月。

警方調查，被告蘇男在市區經營美甲美睫業務，僱用被害人A女和B女分別擔任行政美編、紋繡師期間，自2023年9月間起，至2024年1月6日止，涉嫌在辦公室等處，撫摸她們胸部、私處等處，甚至性侵得逞。

案經被害人報請婦幼隊處理，員警傳喚蘇男到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴，承辦法官認定他觸犯強制猥褻4罪和強制性交2罪，重判有期徒刑8年。

雄檢上訴指出，蘇男在短短5、6個月內，涉嫌侵犯兩女，並否認犯行，甚至為求脫罪，更誣指與A女有曖昧關係，惡性實屬重大，迄今又未和解，要求從重改判。

高雄高分院調查，蘇男已改口認罪、和解，被害人並替他求情，從輕量刑有期徒刑4年10月，仍可上訴。

