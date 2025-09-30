偷2條內胎罪名成立 80歲翁卻迎來不同的結局

80歲務農陳姓老翁路邊撿走兩條腳踏車內胎遭控竊盜，台南地院認定罪名成立，但因情節輕微且已悔悟，最終裁定免刑。（記者王捷攝）

務農的80歲陳老翁疑認為路邊的兩條腳踏車內胎沒人要，撿走後遭提告竊盜，台南地方法院認為竊盜罪成立，但就算減輕刑度處罰還是太重了，最終依刑法第61條免除刑罰，讓司法審判時能在法律與人情間取得平衡。

陳翁在今年4月間，到台南市一處承租土地，看見告訴人置放的腳踏車內胎無人看管，取走兩條後騎乘機車離去。事後告訴人發現內胎遭竊報警，警方透過調閱監視器畫面鎖定陳翁。

請繼續往下閱讀...

在偵查期間，陳翁均坦承犯行，台南地檢署以竊盜罪向法院聲請簡易判決處刑，並主張應依規定沒收或追徵犯罪所得。不過法院審酌全案後認為，陳翁竊取的物品價值很低，且腳踏車內胎已經查扣並返還告訴人，告訴人也明確表示不再提出告訴，因此追徵基礎不足。

陳翁只有國小肄業學歷，平日務農維生，家庭經濟狀況勉強維持，他在犯後即表達悔意，對於行為不當已有反省。但即使以刑法第59條規定減輕，刑度還是太重了，所以以刑法第61條第2款免除刑罰。

法院認為，陳翁雖然觸法，但危害程度輕微，社會成本若再投入刑罰資源並不合理，因此裁定免刑，彰顯刑法對於輕微案件「情可憫恕」的立場，也讓司法審酌個案情狀時，能在法律與人情之間取得平衡。

