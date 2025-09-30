為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷2條內胎罪名成立 80歲翁卻迎來不同的結局

    2025/09/30 06:00 記者王捷／台南報導
    80歲務農陳姓老翁路邊撿走兩條腳踏車內胎遭控竊盜，台南地院認定罪名成立，但因情節輕微且已悔悟，最終裁定免刑。（記者王捷攝）

    80歲務農陳姓老翁路邊撿走兩條腳踏車內胎遭控竊盜，台南地院認定罪名成立，但因情節輕微且已悔悟，最終裁定免刑。（記者王捷攝）

    務農的80歲陳老翁疑認為路邊的兩條腳踏車內胎沒人要，撿走後遭提告竊盜，台南地方法院認為竊盜罪成立，但就算減輕刑度處罰還是太重了，最終依刑法第61條免除刑罰，讓司法審判時能在法律與人情間取得平衡。

    陳翁在今年4月間，到台南市一處承租土地，看見告訴人置放的腳踏車內胎無人看管，取走兩條後騎乘機車離去。事後告訴人發現內胎遭竊報警，警方透過調閱監視器畫面鎖定陳翁。

    在偵查期間，陳翁均坦承犯行，台南地檢署以竊盜罪向法院聲請簡易判決處刑，並主張應依規定沒收或追徵犯罪所得。不過法院審酌全案後認為，陳翁竊取的物品價值很低，且腳踏車內胎已經查扣並返還告訴人，告訴人也明確表示不再提出告訴，因此追徵基礎不足。

    陳翁只有國小肄業學歷，平日務農維生，家庭經濟狀況勉強維持，他在犯後即表達悔意，對於行為不當已有反省。但即使以刑法第59條規定減輕，刑度還是太重了，所以以刑法第61條第2款免除刑罰。

    法院認為，陳翁雖然觸法，但危害程度輕微，社會成本若再投入刑罰資源並不合理，因此裁定免刑，彰顯刑法對於輕微案件「情可憫恕」的立場，也讓司法審酌個案情狀時，能在法律與人情之間取得平衡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播