產後2個月可嘿咻》妻會陰裂傷惹夫外遇 醫：共同面對身心調適

人妻小含因自然產過程發生會陰4度裂傷，她控訴丈夫竟嫌棄她「產後身體受損」，還婚內出軌。對此，新樓醫院婦產科主任黃瑞琮醫師表示，自然產過程會陰撕裂屬於常見現象，多數產婦在傷口復原兩個月後可恢復正常性生活，夫妻應透過理解、體諒，共同面對、調適此問題。

四級裂傷涉及肛門括約肌

黃瑞琮指生產時會陰裂傷程度，依胎兒大小、產程長短、產婦體質及接生時保護措施而有所差異。依國際標準，會陰裂傷分為四級：第一、二級傷及陰道黏膜及軟組織，經縫合後通常1至2週可癒合；第三、四級則涉及肛門括約肌甚至直腸黏膜，需較長時間修復。

但無論何種傷害程度，只要接受妥善縫合與護理，均能良好癒合。產後2至4週內常有惡露排出，不宜有性行為，待惡露結束與傷口復原後，大多數產婦於產後兩個月左右即可恢復正常性生活。

這位婦科專家提醒，夫妻產後初期性生活若感疼痛，建議使用潤滑劑，可隨時間逐漸改善。若持續有不適問題，應及早回診尋求專業協助。至於婚姻關係的挑戰。他強調，許多時候並非單純生理問題，而是心理因素及夫妻溝通不足所致。丈夫若將伴侶身體變化視為「瑕疵」，反映的是對婚姻承諾與支持不足，而非醫療問題。

黃瑞琮呼籲，產後不僅是母體修復，更是夫妻關係重新調整的契機，透過理解、體諒與共同面對，夫妻能在家庭新生命到來的挑戰中、維繫親密與愉悅的性生活，而不是讓誤解與偏見成為婚姻感情的破口。

