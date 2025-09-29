9/29 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注 獎落新北

9月29日開獎的第114000236期今彩539頭獎開出1注，第114000078期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

9月29日開獎的第114000236期今彩539頭獎開出1注，由新北市淡水區北新路37號「富貴百分百彩券行」開出，第114000078期威力彩頭獎則摃龜。

第114000078期威力彩中獎號碼為「第一區：12、16、17、20、27、36。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得2846萬2968元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共18注中獎，每注可得2萬元；伍獎共177注中獎，每注可得4000元；陸獎共1280注中獎，每注可得800元；柒獎共2505注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3734注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7885注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1539注中獎，每注可得100元。

第114000236期今彩539中獎號碼為「03、15、21、29、37」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共140注中獎，每注可得2萬元；參獎共5925注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0699注中獎，每注可得50元。

第114000236期39樂合彩中獎號碼為「03、15、21、29、37」。四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1468注中獎，每注可得1125元。

第114000236期3星彩中獎號碼為「727」。壹獎共217注中獎，每注可得1萬元。

第114000236期4星彩中獎號碼為「5864」。壹獎共69注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

