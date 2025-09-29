為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    被檢舉「蛇行」遭裁罰1萬8 駕駛喊冤大逆轉撤銷處分

    2025/09/29 21:01 記者鮑建信／高雄報導
    吳姓駕駛被檢舉「蛇行」遭裁罰，不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院改判他勝訴。（記者鮑建信攝）

    高雄吳姓駕駛被檢舉「蛇行」，經警方裁罰1萬8000元，他不服上訴喊冤，高雄高等行政法院審理後大逆轉，認為他是因塞車而多次變換車道，判決撤銷原處分。

    警方指出，2024年3月14日下午，吳男駕駛轎車行經前鎮區中山四路、中安路口，因有「在道路上蛇行」違規，被民眾檢舉，經查證屬實後舉發，裁罰1萬8000元，並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照6個月。

    吳男說，僅變換2次車道，行駛距離不長，並非「沿途」任意變換車道，與「蛇行」定義有別，原判決卻認定他「狀似蛇行」，有適用法規不當之違誤，要求還他清白。

    高高行法官當庭勘驗檢舉影像，認為吳男因超車變換車道後，隨即又因中線車道亦遭堵塞無法前行，且不能變換至外側車道，乃再度向左急切回原行駛內側車道。

    此外，吳短時間內連續左右變換車道3次，然其變換車道之路段距離不長，且均有依規定打方向燈，與沿途任意變換車道，穿梭行駛的「蛇行」方式有別，因此判決交通局敗訴，仍可上訴。

