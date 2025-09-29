信義區KTV搭電梯爆衝突 網美遭拽髮、甩巴掌 腦震盪驗傷提告

受傷網美向員警出示手臂瘀傷。（記者姚岳宏翻攝）

台北市信義區知名KTV爆發衝突！兩群網美辣妹昨清晨要從ATT 9樓「Sing!Go」離開時，疑似為了有人擋住電梯，雙方爆發口角，最後上演拽髮、甩巴掌等衝突戲碼，警方到場，衝突已結束，抄錄資料後讓雙方離開，其中26歲青姓女子一度不滿員警放對方走，但警方言明隨時可提告，今凌晨她拿腦震盪驗傷單上警局提告公然侮辱及傷害，另外一方張女等5名男女，則表示要跟律師討論後，再決定後續處理。

遭遇衝突的青女是網美，將過程寫在Threads，她表示，昨天去Sing!Go，從9樓下1樓時，有群喝醉的男女擋在電梯門口不肯往前，她先說：「不好意思可以稍微往前一下嗎」，隨後被一名黑髮女生拽出去、並扯頭髮，她朋友比較嬌小，直接被煽左臉巴掌，她過去保護她，被另名棕色頭髮女生扯她頭髮，還搶走手機不讓她錄影蒐證，此時另名瘦矮男過來，打她巴掌就直接走掉，她當下沒有還手。

請繼續往下閱讀...

青女說，三張犁派出所警察隔開雙方後，挑事者還不斷叫囂挑釁，警察留完彼此個資，明顯不想處理事情，她堅持要調閱監視器畫面，但當時警察已經把對方放走，只要求她們隔天想報案、想提告再打電話過去；青女說，這輩子第一次被陌生人這樣侮辱，台灣這個號稱治安很好的法治社會，是不是以後走在路上不爽都可以亂打人？

青女雖稱自己是被罵被打，但有目擊者指出，雙方當時都有叫囂，旁邊人看會認為是互相挑釁。

信義分局三張犂派出所表示，昨天清晨4時15分，警方接獲通報，松壽路12號一樓有打架情事，派員趕赴現場查處，經了解，26歲青女與24歲楊女，與對造23歲張女、游女、黃女及兩名香港籍29歲張女、32歲張男，雙方因搭乘電梯散場過程發生口角，進而互推及動手。

警方到場時，現場已無打架情形，雙方亦無明顯傷勢，未符合（準）現行犯逮捕要件，且當事人表示，待其與律師討論後再行續處，警方並無包庇護短情事。經了解為台籍、港籍多名男女因散場爭執所引發，警方當場告知雙方權益，並建議先至醫院驗傷，後續如有提告需求，可自行到派出所報案。

受傷網美青女向友人陳述事發經過。（記者姚岳宏翻攝ching0606）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法