興達電廠承包商男員工陳屍辦公室 留書信疑輕生

台電興達電廠新建機組工區今天發生承包商員工陳屍辦公室意外，桌上留有書信。（記者蘇福男攝）

1名台電興達電廠新建機組承包商男員工，今天上午陳屍辦公室，桌上留有書信，警方初步確認現場無外力介入，台電深感遺憾，強調該員工作內容與月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

岡山警分局今天上午8點33分接獲報案，趕往台電興達電廠新建機組工區辦公室察看，發現36歲男子已無生命跡象，經消防人員到場確認，男子已明顯死亡。

警方初步了解，死者為承包商員工，今天未如常上班，同事到場時發現桌上留有書信，隨即報警，隨後於一間辦公室內發現該名男子無意識，立即通知救護人員到場協助，經確認已無生命跡象；員警立即通知鑑識人員到場採證，初步確認現場無外力介入，後續報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清確切死因。

台電說明，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

