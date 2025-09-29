為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    興達電廠承包商男員工陳屍辦公室 留書信疑輕生

    2025/09/29 18:45 記者蘇福男／高雄報導
    台電興達電廠新建機組工區今天發生承包商員工陳屍辦公室意外，桌上留有書信。（記者蘇福男攝）

    台電興達電廠新建機組工區今天發生承包商員工陳屍辦公室意外，桌上留有書信。（記者蘇福男攝）

    1名台電興達電廠新建機組承包商男員工，今天上午陳屍辦公室，桌上留有書信，警方初步確認現場無外力介入，台電深感遺憾，強調該員工作內容與月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

    岡山警分局今天上午8點33分接獲報案，趕往台電興達電廠新建機組工區辦公室察看，發現36歲男子已無生命跡象，經消防人員到場確認，男子已明顯死亡。

    警方初步了解，死者為承包商員工，今天未如常上班，同事到場時發現桌上留有書信，隨即報警，隨後於一間辦公室內發現該名男子無意識，立即通知救護人員到場協助，經確認已無生命跡象；員警立即通知鑑識人員到場採證，初步確認現場無外力介入，後續報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清確切死因。

    台電說明，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

