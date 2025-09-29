罵超商店員「狗東西」、「王八蛋」！挨告公然侮辱 「這原因」判無罪

顧姓男子辱罵頭城某超商女店員「狗東西」、「王八蛋」，挨告公然侮辱，一審獲判無罪。（資料照）

一名顧姓男子到宜蘭縣頭城鎮某超商繳費，過程中與鄭姓女店員發生口角，顧男竟辱罵「狗東西」、「王八蛋」，鄭女控告公然侮辱。一審法官認為，顧男應為氣憤難耐，無法理性控制情緒，未必是惡意攻訐他人名譽，判他無罪。

判決指出，今年2月6日，顧姓男子到頭城鎮一家超商繳費，與鄭姓女店員起口角，以「狗東西」、「王八蛋」等語辱罵鄭女，鄭女憤而提告，經檢察官偵查起訴。

鄭女到宜蘭地方法院出庭時指稱，案發當時，顧姓男子到超商繳費，要求分開讀條碼，又說之前在其他家超商繳費，被店員偷錢，她聽了之後拒絕受理，叫顧男去別間，顧男一氣之下想闖進辦公室，大喊有沒有其他人或店長，她告誡此舉是私闖民宅，雙方爭執15到20分鐘，顧男辱罵她後逃之夭夭。

顧姓男子辯稱，鄭姓女店員拒絕提供繳費服務，她要求找其他店員處理，鄭女揚言，如果進入超商倉庫，就要告非法侵入，他因為這樣暴怒，才脫口而出罵人的話。

承審法官認為，2人爭執15至20分鐘，顧男僅口出1、2次穢詞，並非反覆、持續的恣意謾罵或羞辱，且當時無人在場，顧男言語雖然粗鄙，讓鄭女心生不快，但冒犯及影響程度尚屬輕微，應不足以貶損當事人的社會名譽或人格，難以構成公然侮辱罪要件，且檢察官所舉事證，不能證明顧男犯罪，全案無罪審結。可上訴。

