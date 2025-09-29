為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連假墾丁萬里桐驚魂 15浮潛客遭離岸流捲走

    2025/09/29 17:47 記者蔡宗憲／屏東報導
    教師節連假吸引大批遊客湧入墾丁，萬里桐海域因強勁離岸流險象環生，今（29）日上午9時及10時許，2組共15名浮潛遊客因海流過強遭捲離岸邊，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站迅速出動，成功將全數遊客救回岸上。（海巡提供）

    教師節連假吸引大批遊客湧入墾丁，萬里桐海域因強勁離岸流險象環生，今（29）日上午9時及10時許，2組共15名浮潛遊客因海流過強遭捲離岸邊，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站迅速出動，成功將全數遊客救回岸上。（海巡提供）

    教師節連假吸引大批遊客湧入恆春墾丁，萬里桐海域因強勁離岸流險象環生，今（29）日上午9時及10時許，2組共15名浮潛遊客因海流過強、體力不支遭捲離岸邊，驚慌高舉雙手呼救。海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站迅速出動，攜救援裝備並聯手業者運用SUP（立槳衝浪板），成功將全數遊客救回岸上，無人傷亡，驚險一幕讓人捏把冷汗。

    第六岸巡隊第二機動巡邏站站長曾子晉表示，連假期間墾丁水域遊客暴增，萬里桐因海流複雜、安全風險大增。海巡人員今於遊憩熱點設救援站，及時發現受困遊客，立即展開救援行動，與業者協力完成任務。曾子晉強調，救援過程分秒必爭，幸好全員平安返岸。

    第六岸巡隊指出，教師節連假墾丁人潮洶湧，水域活動熱絡，潛藏危機不容小覷。為確保遊客安全，海巡除加強巡邏，也在熱門地點設救援站，隨時應對突發狀況。隊方呼籲，民眾出遊前可查詢「GoOcean海洋遊憩風險平台」，掌握海象、風速及海流資訊，提高警覺；若發現溺水意外，立即撥打海巡署118專線，海巡將火速馳援。

    第六岸巡隊指出，教師節連假墾丁人潮洶湧，水域活動熱絡，潛藏危機不容小覷。（海巡提供）

    第六岸巡隊指出，教師節連假墾丁人潮洶湧，水域活動熱絡，潛藏危機不容小覷。（海巡提供）

